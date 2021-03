Una nota del consigliere Maurizio Bruno

L’ennesimo scontro a suon di comunicati stampa tra il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e il consigliere regionale del PD Fabiano Amati non rende giustizia alle rispettive ragioni.

La passione con cui espongono le proprie argomentazioni rivela tutto il proprio impegno per il territorio, seppur con soluzioni e punti di vista diversi.

Ma non è necessario che tutto questo sfoci in lite, toni accesi e sarcasmo. Possiamo e dobbiamo fare sintesi e trovare sempre dei punti di incontro.

Partendo soprattutto dal rispetto dei ruoli, delle responsabilità e dei cittadini che, nel caso di Brindisi, hanno scelto Riccardo Rossi quale proprio sindaco.

Un primo cittadino che incarna una certa idea di città che gli elettori hanno promosso e di cui tutti dobbiamo tenere presente.

Spero quindi che i toni tornino a un livello di dialogo franco ma rispettoso. E che certi problemi si discutano in modo costruttivo nelle sedi opportune, che sono quelle istituzionali, ma anche di partito e di coalizione.

Senza dare ai cittadini, che in questo momento drammatico hanno bisogno di guide ferme e costruttive, l’impressione di essere in balia di navi in perenni acque agitate.

Voglio sperare che questo appello sia accolto e che lo scontro torni nell’alveo del buon senso e del confronto democratico e costruttivo.