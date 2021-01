A Tuturano, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 56enne di San Donaci e un 26enne residente a Mesagne, rispettivamente padre e figlio, ritenuti responsabili di concorso continuato in falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale su qualità personali proprie o di altri.

In particolare, i due, nel corso della notte del 20 novembre 2020, in una via del centro abitato, controllati a bordo di un’autovettura di proprietà della moglie del 56enne e madre del 26enne, avevano consegnato ai militari un’autodichiarazione attestante di essere dipendenti della ditta di vendita di veicoli intestata alla citata donna e pertanto autorizzati a recarsi a Roma per l’acquisto di alcuni veicoli.

I successivi accertamenti hanno permesso di accertare che entrambi svolgono regolarmente altri lavori e la ditta da loro indicata non esiste.

Nella circostanza, entrambi sono stati anche sanzionati per violazione delle misure di contenimento dell’infezione da Covid–19.