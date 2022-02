E’ dedicato all’importante tema della raccolta-fondi online il primo appuntamento formativo del 2022 del CSV Brindisi Lecce, Volontariato nel Salento. Si tratta del webinar su “Digital fundraising e Storytelling Creativo” in programma mercoledì 23 e venerdì 25 febbraio pv (dalle 17,00 alle 19,00) su piattaforza Zoom.

Il seminario online sarà tenuto da Maria Grazia Margapoti, consulente fundraiser con esperienza di oltre 15 anni in diverse organizzazioni non profit e da Tiziano Mele, giornalista appassionato di Comunicazione e Motivazione dell’Area Comunicazione CSV Brindisi Lecce, Volontariato nel Salento).

Obiettivo dell’incontro è quello di fornire ai partecipanti il kit di strumenti base per lo start-up del digital fundraising, spiegare come avviene l’integrazione degli stessi (sito, social network, email marketing), illustrare il crowdfunding ed apprendere le tecniche più efficaci per una narrazione che porti ad alzare il livello di visibilità e di conseguenza le possibilità di successo della raccolta-fondi. Verranno presentati tecniche e strumenti di comunicazione utili promuovere ad un pubblico esterno vision e mission associativa, attraverso i volti e le storie di chi opera ogni giorno sul campo.

Saluti e introduzione saranno a cura del dott. Luigi Conte, presidente del CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento. E’ possibile partecipare al webinar cliccando sul seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1kh71_aX71LZxDnYaw7XT40Vgl_Milq0zdGFIjfBJ2kE/edit

I partecipanti iscritti riceveranno un link al quale collegarsi per poter seguire l’incontro.