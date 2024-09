ENEA è uno dei 14 Partner dell’Hub Europeo per la Transizione Digitale delle imprese di Puglia e Basilicata nato dal “Programma Europa Digitale” a sostegno della trasformazione delle società e delle economie europee.

Nell’ambito delle attività dell’EDIH CETMA-DIHSME, ENEA organizza un seminario informativo e un demolab che avranno luogo rispettivamente il 30 settembre a Bari (sede CCEI ENEA, Via G. Petroni, 15/F) e il 1° ottobre presso la sede ENEA nella Cittadella della Ricerca di Brindisi.

Si parte con il seminario di awareness del 30 settembre realizzato in collaborazione con Enterprise Europe Network, UnionCamere Puglia, il PID di Bari ed il distretto produttivo pugliese “La nuova Energia” su “Digitalizzazione avanzata, supercalcolo e Intelligenza Artificiale per i Digital Innovation Hub”.

La giornata informativa avrà inizio alle ore 9,30 e prevede la partecipazione di esperti del settore digitale: il Prof. Roberto Bellotti, Università degli Studi di Bari parlerà di “Dati economici e intelligenza artificiale” nel suo talk introduttivo; il Dott. Agostino Funel, Ricercatore ENEA affronterà il tema “Il supercalcolo: l’architettura ENEA”; si passerà alla presentazione “Intelligenza Artificiale: un nuovo strumento di crescita per le MPMI” a cura dell’Ufficio PID di Bari; per trattare poi la “Visione artificiale e intelligenza generativa per le imprese” a cura di Angelo Mariano, Ricercatore ENEA. La mattinata si concluderà alle ore 13,30 con “Le opportunità dell’EDIH CETMA-DIHSME” presentate dall’Ing. Francesca Felline, project Manager del CETMA-DIHSME.

L’evento sarà trasmesso anche online per coloro che non potranno partecipare in presenza.

Il primo ottobre torna invece l’appuntamento con la formula Demolab: gli incontri del CETMA-DIHSME che aprono ai partecipanti le porte dei laboratori, mostrando sul campo il funzionamento delle tecnologie più avanzate.

Il Demolab organizzato da ENEA, intitolato “Potenza di calcolo, gestione e valorizzazione del dato digitale come motore dell’AI” si svolge presso la sede della Cittadella di Brindisi e si articolerà in due turni speculari, uno mattutino dalle ore 9,30 alle ore 13 e uno pomeridiano dalle ore 14 alle ore 17,30.

I due appuntamenti partiranno dalla presentazione del ruolo di ENEA Divisione ICT nell’EDIH (Angelo MARIANO). A seguire, si svolgeranno 4 sessioni parallele coordinate dai Ricercatori ENEA a cui si potrà scegliere di partecipare a seconda dell’argomento che intendono approfondire: “Previsione e analisi dei trend dai social media” (G. Santomauro / A. Mariano); “Visione artificiale per la digitalizzazione di archivi” (S. D’Onofrio), “Algoritmi di ottimizzazione di consumi energetici” (D. De Chiara); “Reti complesse e loro applicazioni in contesti concreti” (A. Funel).

Iscrizioni al Seminario https://www.eventbrite.it/e/digitalizzazione-avanzatasupercalcolo-ed-ai-per-i-digital-innovation-hub-tickets-1008535987287

Iscrizioni al Demolab https://www.eventbrite.it/e/demolab-di-enea-per-cetma-dihsme-tickets-1008545535847