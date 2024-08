Da circa due settimane il Comandante della Polizia Locale di Ostuni si è dimesso improvvisamente, senza che il sindaco o l’assessore con delega alla Polizia Locale abbiano voluto rendere note le motivazioni di tale decisione, avvenuta senza preavviso e lasciando la città priva del suo Comandante in un momento di particolare necessità.

Nel perdurante silenzio è lecito pensare che il Comandante Muci abbia sollevato questioni talmente importanti che la maggioranza fatica a rendere pubbliche. Chiediamo la massima trasparenza su una vicenda evidentemente grave che richiederebbe l’intervento di più alte autorità.

Allo stesso tempo l’amministrazione omette di rispondere all’interrogazione proposta dall’opposizione che ha chiesto notizie su un giudizio per danno erariale generato dalla errata o ritardata notifica di verbali elevati dal Comando di Polizia locale.

Si ha notizia, invece, della imminente pubblicazione del bando per la nuova nomina a Comandante.

Tutte queste vicende non sono separate tra loro e dovrebbero essere risolte prima della nomina del nuovo Comandante che non può avvenire in un clima di così poca limpidezza, magari solo per attribuire un premio alla carriera o mantenere equilibri politici.

COMUNICATO STAMPA

Antonella Palmisano, Giovanni Spennati, Giuseppe Francioso (Per Ostuni)

Francesco Semerano, Giuseppe Bagnulo (Fratelli d’Italia)

Guglielmo Cavallo (Obiettivo Comune)

Maria Pecere (Forza Italia)

Adriano Zaccaria (Prima Ostuni)