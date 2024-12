La Dinamo Basket Brindisi cade di misura in trasferta contro la Unica Canusium con il punteggio finale di 80-79 al termine di un match intenso e ricco di emozioni. La squadra di coach Menduto, nonostante una posizione in classifica apparentemente sfavorevole, si è rivelata un avversario ostico e ben organizzato, capace di mettere in difficoltà la dinamo in più momenti della partita.

La serata ha visto il ritorno in campo di capitan Pulli, schierato in quintetto con una maschera protettiva dopo l’infortunio della scorsa settimana. L’inizio della Dinamo è promettente, con un rapido 0-6, ma la risposta immediata di Canusium, grazie a un controparziale di 7-0, preannuncia una gara complessa. Il primo quarto si conclude sul 26-22 per gli ospiti, grazie ai 10 punti personali di un ispirato Stonkus. Nel secondo quarto, la Dinamo prova a prendere il controllo della gara. Le triple di Stonkus e Jovanovic regalano il +11 sul 25-36, ma Canusium reagisce con determinazione, trascinata dai canestri di Monicelli e Vita. Il break di 12-5 riporta le squadre a contatto sul 41-43 all’intervallo lungo.

La ripresa vede la Dinamo spingere sull’acceleratore, trovando il massimo vantaggio sul 50-62 grazie ai canestri di Calò, Pulli e alla tripla di Di Ianni, fino a quel momento a secco di punti. Il terzo tempino si chiude 58-68 a favore della Dinamo. L’ultima parte del match si trasforma in un crescendo di emozioni, con la Dinamo che entra in un blackout offensivo, perdendo lucidità e fallendo diverse conclusioni. Al contrario, Canusium gioca con idee chiare e grande determinazione, orchestrando una rimonta insperata grazie alle iniziative di Gramazio, Vita e un incontenibile Karavdic, autore di 24 punti solo nella ripresa. Con 6 punti consecutivi, quest’ultimo riporta i padroni di casa in vantaggio sul 73-72 dopo lungo tempo.

Pulli risponde per il nuovo vantaggio Dinamo, ma un infuocato Karavdic firma altri 5 punti portando Canusium sul massimo vantaggio 80-76. Nel finale concitato, Stonkus segna un canestro acrobatico per l’80-78 ma manca il libero aggiuntivo. A 11 secondi dalla fine, un antisportivo di Gramazio manda Stonkus in lunetta, dove realizza solo 1 su 2. Nell’ultima azione, Jovanovic tenta l’incursione decisiva ma viene stoppato, sancendo il successo di Canusium.

La Dinamo torna in campo mercoledì 11 dicembre alle 20:30 al Palazumbo, per la sfida contro l’Air Basket Termoli con l’occasione di riscattare subito questa sconfitta e continuare il percorso in campionato.

Unica Canusium Basket – Dinamo Basket Brindisi 80-79 (22-26, 41-43, 58-68, 79-80)

Canusium Basket: Karavdic 24, Biasich 5, Monacelli 11, Santangelo, Gramazio 8, Vita 11, Idrissou 4, D’amico, Ciociola, Catalano, Cerruti 9 – All. Menduto

Dinamo Brindisi: Greco, De Luca, Jovanovic 26, Montanile, Urbonas, Datuowei 4, Pulli 9, Stonkus 20, Calò 9, Di Ianni 5, Delvecchio, Beltadze 6 – All. Cristofaro

Arbitri: Procacci di Corato (Ba) – Marseglia di Mesagne (Br)

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi

A.S.D. Dinamo Basket Brindisi

www.dinamobasketbrindisi.it