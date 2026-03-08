Una serata da ricordare, di quelle che accendono la passione di un’intera piazza. In un PalaZumbo esaurito e festante, la Dinamo Brindisi conquista una vittoria elettrizzante superando la Climaway Monopoli per 80-73 al termine di un derby intenso e combattuto, mandando ben cinque giocatori in doppia cifra. Un successo dal grande peso specifico, che permette ai biancoblù di ribaltare anche la differenza canestri rispetto alla gara di andata e di consolidare la propria posizione in classifica.

Coach Cristofaro, che ritrova a pieno regime il lungo Cissè, parte con il consueto quintetto formato da Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e capitan Pulli. L’approccio della Dinamo è subito di grande personalità: attacco fluido, difesa aggressiva e ritmo alto su entrambi i lati del campo. Sono Stankovic e Di Ianni a inaugurare il tabellino e dopo sei minuti tutti i titolari sono già a referto: Pulli infila la tripla mentre Sapiega, recuperando palla e finalizzando in contropiede, firma il primo vantaggio in doppia cifra (15-4). Milosevic e Sirakov provano a tenere in scia gli ospiti, ma nel finale di quarto Sapiega e Gonzalez colpiscono ancora dalla lunga distanza. Il primo periodo si chiude con la Dinamo avanti 24-13. Nel secondo quarto i biancoblù continuano a spingere sull’acceleratore. Sapiega si carica la squadra sulle spalle, mostrando leadership e salendo rapidamente in doppia cifra personale. Monopoli resta a contatto grazie ai canestri di Calisi e Milosevic, ma sotto le plance Cissè è dominante: il lungo brindisino piazza 10 punti consecutivi, imponendo la propria presenza nel pitturato. L’attacco della Dinamo gira alla perfezione e, sostenuto da una difesa corale di grande intensità, permette ai padroni di casa di toccare il +17. I liberi di Zupan fissano il punteggio sul 49-34 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi la Dinamo prova a mantenere alto il ritmo, continuando a colpire dall’arco, ma Monopoli cambia volto. L’approccio difensivo degli ospiti diventa più aggressivo e i canestri di Calisi e Sirakov accorciano il divario. Nel finale di terzo quarto salgono in cattedra Dincic e Milosevic, che guidano la rimonta fino al canestro dello stesso Dincic che chiude il periodo con i biancoblù avanti di un solo punto 61-60. Stankovic apre il quarto finale con quattro punti consecutivi, poi Di Ianni insacca la tripla del nuovo +7, immediatamente replicata da Salvoldelli. La partita diventa un continuo botta e risposta, con il divario che si allunga e si accorcia come un elastico. A 1’35’’ dalla sirena il canestro di Calisi su rimbalzo offensivo riporta Monopoli a -2 (73-71), ma nel momento più caldo sale in cattedra Gonzalez. La sua tripla vale il +5, Milosevic prova ancora a riaprire i giochi, ma è ancora il numero 16 biancoblù a trovare la tripla che spezza definitivamente la partita, seguita dal libero che mette il sigillo finale sull’80-73.

Per la Dinamo ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: domenica 15 marzo alle ore 18, quando i biancoblù saranno di scena al PalaBalestrazzi per la sfida contro Adria Bari.

Dinamo Basket Brindisi – Climaway Monopoli 80-73 (24-13; 49-34; 61-60; 80-73)

Dinamo Brindisi: Greco, Costabile 2, Stankovic 12, Pulli 3, Gonzalez 22, Di Ianni 11, Sapiega 20, Cissè 10, Mazzeo ne, Sannelli ne, Paciulli ne, Kozachuk ne. Coach: Cristofaro

Basket Monopoli: Mastroianni 4, Savoldelli 7, Dincic 12, Spatti 6, Mastrototaro, Calisi 9, Zupan 3, Milosevic 22, Sirakov 10, Indiveri ne. Coach: Savarese

Arbitri: Buonasorte-Conforti



Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi