Il libro, edito da Piemme, “Dio è il mio coach” già Bestseller, con la prefazione di Mons. Lucio A. Ruiz, sarà presentato ufficialmente in anteprima nazionale mercoledì 8 maggio alle ore 19.30 presso la prestigiosa Libreria Paoline di Brindisi, sita in viale Commenda 182. La serata sarà impreziosita dalla presenza dell’autore, il carismatico Don Cosimo Schena, il quale dialogherà con il pubblico moderato dal rinomato psicologo e mental coach, Salvatore Barbarossa.

Intanto l’ultimo lavoro del prete più amato sui social in Italia, secondo solo a Papa Francesco, è già bestseller Amazon tra i libri di Terapia psicologica cristiana.

Don Cosimo Schena, noto al grande pubblico per la sua fervida attività sui social network, si è recentemente distinto per le sue poesie cariche di empatia e per il suo impegno a difesa degli animali. In risposta a migliaia di messaggi pervenuti da ogni angolo d’Italia, il sacerdote ha deciso di condividere con il mondo la sua prospettiva unica sulle sfide della vita e sulla fede che può aprirci le porte di una casa spirituale, accogliente e rasserenante.

Un libro di speranza e di rinascita spirituale

“Dio è il mio coach” non è solamente un manuale per aiutare le persone, bensì una guida spirituale composta da consigli evangelici pratici, raccolti dall’esperienza e dalla compassione di Don Cosimo Schena. Attraverso il libro, l’autore offre un percorso di riflessione e di rinascita, incoraggiando i lettori a riscoprire la bellezza e la forza interiore che risiede nella fede e nell’interpretazione positiva degli eventi, sia lieti che tragici.

“Credo che la Chiesa abbia bisogno di esplorare nuove strade – spiega don Cosimo – per essere più inclusiva e accogliente nei confronti di coloro che hanno bisogno di riscoprire o trovare la fede. Così questo libro è per me un nuovo tentativo di costruire un ponte di speranza, di portare Dio nella vita di tutti”

Nelle intenzioni del sacerdote pugliese “Dio è il mio coach” è pensato per essere un compagno spirituale quotidiano, un modo per portare la liturgia e la riflessione nella vita di tutti i giorni. È un invito a trovare momenti di connessione con Dio, anche nei ritmi frenetici della vita moderna.

Il percorso di Don Cosimo Schena è un’illuminante testimonianza di come la fede possa fungere da ponte tra le persone e Dio, e come possa essere un faro di speranza per coloro che si sentono smarriti. Il suo approccio inclusivo e compassionevole ha toccato il cuore di migliaia di individui, dimostrando che la ricerca di Dio e di un significato spirituale è un’esigenza universale.

Il libro è già disponibile su Amazon.it.

L’autore

Don Cosimo Schena, nato a Brindisi nel 1979, è sacerdote della diocesi di Brindisi Ostuni. Laureato in Filosofia e in Psicologia clinica e dinamica, ha conseguito un dottorato di ricerca in Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense. Attualmente specializzando in Psicoterapia breve strategica, il suo impegno si estende oltre i confini ecclesiastici, influenzando positivamente il panorama culturale e spirituale del nostro tempo.

