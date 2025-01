Di seguito la dichiarazione del consigliere Caroli (FDL) che ha accompagnato l’assessora Triggiani al sopralluogo all’ex discarica di Autigno.

“Il grido di allarme lanciato agli inizi dello scorso dicembre non è rimasto inascoltato da parte dell’assessore all’Ambiente, Serena Triggiani, che, accogliendo il mio invito, questa mattina ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di degrado nel quale versa la discarica di Autigno che si trova in territorio che interessa i Comuni di Brindisi, Carovigno, San Vito dei Normanni e Mesagne, a soli tre km dall’Oasi naturale di Torre Guaceto. Una discarca chiusa, ma mai bonificata del tutto e mai messa in sicurezza davvero): le acque piovane sovrastano i rifiuti che non sono stati ancora coperti, creando mega pozzanghere, che con le piogge di questi giorni sono diventati veri e propri laghetti, che danno vita ad acquitrini maleodoranti e pericolosi per l’ambiente circostante dove ci sono appezzamenti di terreno adibiti a coltivazione.

Nei Fondi di Sviluppo e Coesione, anche per volontà del Governo nazionale e in modo particolare dell’ex ministro Raffaele Fitto, è stata stanziata una cospicua somma per bonificare l’intera area, che ha un’estensione complessiva di circa 24 ettari, di cui circa 14 utilizzati come discarica dove sono stati smaltiti 800mila tonnellate di rifiuti. È evidente che in questo caso si dovrà prevedere un progetto e i tempi non sono certo immediati, per questo ho invitato l’assessore Triggiani a provvedere con una bonifica immediata delle zone più pericolose (gli acquitrini dove ci sono ancora buste di rifiuti). Immediata la disponibilità a mettere a disposizione, del Comune di Brindisi, tre milioni di euro, perché in questa fase l’importante è cominciare a mettere in sicurezza la zona”. /comunicato