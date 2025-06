Dopo giorni di assoluto silenzio, attendevo una reazione non solo da parte delle opposizioni sulla delicata questione del servizio di raccolta rifiuti nella nostra città.

Purtroppo, tale situazione conferma quanto da me più volte denunciato: a Brindisi, il servizio può essere affidato a qualsiasi azienda, ma finché la politica non interverrà con decisione presso gli uffici competenti affinché vengano effettuati i dovuti controlli, nulla cambierà.

In qualità di Presidente della Commissione Ambiente, convocherò martedì prossimo la Commissione stessa, richiedendo la presenza dell’assessore Antonucci, del dirigente Morciano e del DEC Ing. Gianluca Fischetto.

Ritengo inoltre opportuno e doveroso invitare il Sindaco Marchionna affinché possa ricevere tutto il supporto necessario — al di là delle posizioni politiche — per affrontare definitivamente questo problema che da troppo tempo attanaglia la nostra città.

Solo con un lavoro condiviso e forte volontà politica potremo risolvere una delle criticità più gravi che affliggono Brindisi.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente

Città di Brindisi