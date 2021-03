Ieri, 2 Marzo 2021, operatori della Sezione Volanti della Questura di Brindisi, hanno denunciato in stato di libertà due cittadini extra comunitari, tali K.B. nato in Guinea e W.K. nato in Senegal, responsabili entrambi di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Nel tardo pomeriggio, durante l’espletamento del servizio di controllo del territorio, gli operatori della Sezione Volanti, transitando in piazza Crispi, notavano un atteggiamento sospetto da parte di un soggetto extra comunitario, K.B. di anni 25, tale da indurli ad effettuare un accertamento più approfondito.

Il soggetto, assumeva da subito un comportamento poco collaborativo e di sfida, difatti iniziava ad inveire nei confronti degli operatori, cercando anche lo scontro fisico. Gli agenti, con calma non rispondevano alle provocazioni del soggetto, quindi lo conducevano negli uffici della Sezione Volanti, per accertarne l’esatta identità. L’atteggiamento non collaborativo e di sfida continuava anche all’interno degli uffici, comunque gli operanti contenevano il comportamento dell’individuo che, dopo i rilievi fotosegnaletici, è stato denunciato in stato di libertà.

Sempre nella stessa serata, altro equipaggio della Sezione Volanti, interveniva in via Conserva, dove era stata segnalata la presenza di una persona extracomunitaria che arrecava disturbo ai passanti.

Sul posto gli operatori individuavano il soggetto W.K. di anni 35, in evidente stato di ubriachezza, che alla vista dei dipendenti, iniziava ad urlare e minacciare gli agenti intervenuti. L’uomo, pertanto veniva accompagnato negli Uffici della Sezione Volanti e denunciato a piede libero per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale oltre che per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.