In data odierna è stato sottoscritto da Confindustria Brindisi e Confesercenti Brindisi, un documento per il rilancio del settore spettacoli live e djset che si trasmette in allegato.

In proposito, si fa presente che il suddetto documento è aperto alla partecipazione di categorie, Enti e soggetti che intendano dare il loro fattivo contributo di idee e proposte per il rilancio del settore sopracitato.

Clicca qui per il Documento