Un gruppo di dodici studenti e due docenti è partito oggi, 16 gennaio, per un viaggio unico e carico di significato: il Treno della Memoria 2025. L’iniziativa, che si concluderà il 23 gennaio con il ritorno in Italia, è organizzata in collaborazione con l’associazione Treno della Memoria – TdF-Mediterranea APS e rappresenta un’opportunità di crescita personale e collettiva per i giovani partecipanti.

Prima della partenza, gli studenti hanno preso parte a un percorso di quattro giorni di preparazione e sensibilizzazione organizzato dall’associazione. Attraverso incontri formativi, dibattiti e approfondimenti, sono stati guidati alla scoperta della complessità storica della Shoah e dei valori fondamentali della memoria. Questi momenti preliminari hanno creato un gruppo coeso e consapevole, pronto ad affrontare il viaggio con lo spirito giusto.

Il percorso comincerà con il viaggio verso Cracovia, una città simbolo della storia europea e della Shoah. Dopo il tragitto in pullman, gli studenti saranno accolti in una realtà densa di storia e memoria, e vivranno insieme momenti di comunità per entrare nel vivo dell’esperienza.

A Cracovia, esploreranno il centro storico e il quartiere ebraico, soffermandosi in luoghi emblematici come la Sinagoga Remuh. Attraverso visite guidate, storie e testimonianze, potranno comprendere il ruolo che la città ha avuto nella vita della comunità ebraica prima della guerra.

Le tappe successive li condurranno al Museo della Fabbrica di Schindler e al Ghetto ebraico, dove saranno raccontate vicende di resistenza e solidarietà durante l’occupazione nazista.

Un momento cruciale sarà la visita ai campi di Auschwitz e Birkenau. In questi luoghi di memoria e raccoglimento, gli studenti parteciperanno a una commemorazione dedicata alle vittime dell’Olocausto.

Il 23 gennaio, quando il gruppo farà ritorno in Italia, si concluderà formalmente il Treno della Memoria 2025. Tuttavia, questo viaggio non è solo un evento limitato nel tempo, ma un invito a costruire un futuro più consapevole e rispettoso, basato sulla conoscenza e sulla memoria.

Attraverso questa iniziativa, i dodici studenti diventano ambasciatori di un messaggio universale: ricordare è un dovere, un atto che ci aiuta a non ripetere gli errori del passato e a costruire una società fondata sulla pace e sulla giustizia.