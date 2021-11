Il Partito della Rifondazione Comunista presenta la rivista Su la testa con il suo direttore Paolo Ferrero. L’evento si terrà venerdì 5 Novembre alle ore 19,30 presso la sede in Via Porta Lecce 134 a Brindisi nel rispetto delle regole “covid19”.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di Rifondazione Comunista e della sinistra di alternativa uno spazio di ricerca teorica, culturale e politica basata sul confronto, sull’ascolto e sulla proposta. Ogni numero – che uscirà con cadenza bimestrale – si baserà su un nucleo monografico: un editoriale proporrà di volta in volta valutazioni e riflessioni su una grande questione del nostro tempo, a cui seguiranno interventi che interloquiranno criticamente e scaveranno a loro volta negli ambiti e nei nodi politici e culturali sollevati. Non è perciò nostra intenzione rincorrere la contingenza politica; proveremo soprattutto a dare centralità a quei temi che riteniamo debbano interrogare e interessare tutti quelli che intendono lottare per un altro mondo possibile.

La ricerca e il dibattito non termineranno però con la pubblicazione della rivista. Ci piacerebbe, in particolare, se questa rivista diventasse un cantiere aperto, e che la discussione proseguisse anche successivamente. La ricerca dell’alternativa e la riflessione teorica nella direzione della rifondazione della prospettiva comunista, dal nostro punto di vista, non devono essere patrimonio di pochi, ma un cimento più largo possibile.

Su la testa proporrà anche, di volta in volta, oltre alla parte monografica, ulteriori materiali, riflessioni e recensioni, sempre legate alla tessitura del filo dell’alternativa.

Ci sembra fondamentale che una forza liberamente ma ostinatamente comunista si doti di uno strumento come questo. Ci sembra decisivo farlo in maniera aperta, plurale, non dogmatica, con spirito di ricerca, senza steccati, coinvolgendo chi si muove sul terreno dell’alternativa. Coloro che vorranno riflettere con noi saranno nostre e nostri compagne/i di strada.

Seguirà un buffet di autofinanziamento.

PRC Brindisi