Si conclude domani, Domenica 8 ottobre, la raccolta firme promossa dal Comitato Nazionale a cui aderisce il PD insieme a Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, M5S e Più Europa per la proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre salario minimo in Italia.

Il PD Puglia, impegnato dall’inizio dell’estate nella raccolta di firme durante Feste de l’Unità e banchetti, ha raccolto oltre 15mila firme cartacee oltre alle decine di migliaia di firme online.

“Siamo stati tra i primi a iniziare la raccolta firme questa estate e abbiamo tenuto più di 300 iniziative tra Feste de l’Unità, Assemblee pubbliche e banchetti.

Sono quasi 70 le città pugliesi dove si svolgeranno i banchetti per raccogliere le firme sul salario minimo.

Il governo non considera il salario minimo una priorità per il nostro Paese, invece noi riteniamo che debba rivedere la sua posizione. 3,5 milioni di italiani guadagnano meno di 9 euro all’ora. Mentre l’inflazione cresce, ed il governo non vede che la benzina e le bollette aumentano sempre più i salari sono bloccati. Ci sono milioni di italiani che stanno soffrendo e noi ci battiamo per i loro diritti e per l’aumento degli stipendi”.

Di seguito l’elenco banchetti nei comuni della provincia di Brindisi con indirizzi ed orari di apertura:

Brindisi Domenica 8 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 Via XX Settembre n. 93

Carovigno Domenica 8 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 Piazza N’Zegna

Francavilla Fontana Domenica 8 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 C.so Umberto I

Mesagne Domenica 8 ottobre ore 9.00 Villa Comunale

San Pancrazio Salentino Domenica 8 ottobre ore 9.30 Piazza Umberto I

Torre Santa Susanna Domenica 8 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 Circolo PD Via Garibaldi