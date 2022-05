Nell’ambito della rassegna di eventi con cui la Città di Mesagne celebra ‘Il Maggio dei Libri’ – il progetto ministeriale promosso dal Centro per il libro e la lettura – il prossimo lunedì 16 maggio il poeta Franco Arminio sarà ospite a Mesagne, a partire dalle ore 19, presso il Teatro Comunale in via Federico II Svevo. L’appuntamento è in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘RiCreAzione’. Dopo il saluto del sindaco Antonio Matarrelli, Silvia Di Dio presenterà l’autore. L’iniziativa è gratuita e si potrà accedere fino a esaurimento dei posti disponibili. In uno spazio dedicato, Cecilia e Chiara Flumian intratterrano i più piccoli con attività di illustrazione e letture.

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in provincia di Avellino. Poeta, scrittore e regista, si è autodefinito ‘paesologo’. Perché “L’Italia è bella con le sue differenze: ci vuole Milano e ci vuole Bisaccia”, afferma per sostenere l’importanza nel Paese di entrambe le comunità, quella metropolitana e quella più ristretta. Ha ideato la ‘Casa della paesologia’, che è anche un’abitazione vera e propria e si trova in via Tamigi 1 a Bisaccia: come si legge nel suo blog, essa “ospita la comunità nei suoi momenti di ritrovo, ma anche i soci che decidono di fare tappa alla casa quando transitano nei suoi pressi o quando hanno bisogno di uno spazio per riflettere, incontrarsi, sviluppare progetti comuni o individuali”. L’intellettuale campano ha anche fondato il festival ‘La luna e i calanchi’ ad Aliano, un piccolo borgo della provincia di Matera, un’esperienza artistica che rovescia l’assunto ‘piccolo paese, piccola vita’ provando a trasformarlo in ‘piccolo paese, grande vita’ attraverso un connubio che intreccia la cultura col paesaggio e con le storie di chi lo abita.

Arminio abbraccia battaglie civili, collabora con diverse testate locali e nazionali e ha realizzato vari documentari. Negli ultimi anni ha pubblicato molti libri che hanno fatto registrare un notevole successo di critica e grande apprezzamento presso un popolo dI lettori sempre più numeroso. Particolarmente seguite le sue raccolte di versi tra cui, negli ultimi anni, Stato in luogo (2012), Cedi la strada agli alberi. Poesie d’amore e di terra (2017, premio Brancati 2018), Resteranno i canti (2018), L’infinito senza farci caso (2019), La cura dello sguardo (2020) e l’ultimo dal titolo Studi sull’amore (2022). Per le informazioni che riguardano l’iniziativa e l’intera rassegna de ‘Il Maggio dei Libri’ è possibile contattare la Biblioteca Comunale ‘Ugo Granafei’ ai seguenti numeri telefonici: 0831. 732288 – 338.9183643; via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.mesagne.br.it.