Sabato 6 novembre alle 17.00 in Piazza della Vittoria, a Brindisi, è organizzata una manifestazione contro l’affossamento del DDL ZAN.

Il DDL ZAN ha subito la censura di una parte della politica che non vuole cedere alla spinta di crescita etica e culturale che il resto del Paese invece chiede a gran voce!

Noi sosteniamo il rispetto dei diritti di tutte e tutti, condanniamo la violenza e discriminazione, in qualsiasi forma. Invitiamo tutte e tutti sabato pomeriggio a manifestare per un futuro libero dalla paura e dall’oscurantismo