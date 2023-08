In occasione della Festa patronale in onore della “Madonna dell’Uragano” il Comune di Carovigno invita tutti in Piazza ‘Nzegna per il concerto de La Nuova Orchestra Italiana, che si terrà domani venerdì 18 agosto alle ore 21.

L’ Orchestra fondata da Renzo Arbore si esibirà nella formazione completa con i classici della musica napoletana da ballare in Piazza. I 14 musicisti dell’orchestra porteranno sul palco di Carovigno la canzone classica napoletana con lo stile inconfondibile del loro fondatore.

Il fermento socio – culturale e gli eventi continuano dunque nella Città della ‘Nzegna. Dopo il successo di Masserie nel Borgo, le iniziative musicali dei locali di Piazza ‘Nzegna e Piazzetta Coriolano, dopo l’accensione anticipata delle luminarie a led blu che hanno animato e risvegliato il centro città, dopo il Concerto de La Taricata a Torre S. SABINA, il live di Samuele Cavallo, il Premio Delfino in Piazza e le aperture serali straordinarie del Castello Dentice di Frasso sino a mezzanotte, ci sarà ancora spazio per gli eventi a Carovigno almeno sino a fine agosto.

“L’intento è allietare i cittadini e i tanti visitatori e turisti in vacanza in questi giorni – afferma il Sindaco Massimo Lanzilotti – ma anche rilanciare la vita sociale, culturale, ricreativa della Città. Un’ estate che vorremmo si ricordasse come l’estate della rinascita per la nostra Carovigno.”

“Il ringraziamento va a tutta l’amministrazione, ai consiglieri e agli assessori che non si sono risparmiati nel lavoro di questi due mesi – conclude Lanzillotti – Per gli eventi e lo spettacolo ringrazio l’ assessore alla Cultura Sabrina Franco e il consigliere delegato Antonella La Camera”.

La festa patronale inizia oggi con la celebrazione eucaristica alle ore 18:30 in Chiesa Nuova a cui seguirà la processione alle ore 19:30.

Seguirà lo spettacolo pirotecnico in piena regola, in un sito che per la prima volta è stato autorizzato dalla Prefettura di Brindisi per il tramite della Commissione tecnica Provinciale, a seguito di un esame tecnico del progetto presentato dall’amministrazione comunale.

Sempre nella serata del 17 agosto non mancheranno come da tradizione i concerti bandistici a cura di “Gran Concerto Città di Carovigno”, “Giacomo Puccini”, “Vito e Teodoro Bagnulo”. Le festività si concluderanno venerdì 18 agosto con il Concerto in Piazza de La Nuova Orchestra Italiana. L’invito è quello di partecipare, godersi lo spettacolo e stare a Carovigno così come esplicitato nel claim eState a Carovigno.

Gli eventi continueranno nelle serate di sabato 19 agosto a S. Sabina con l’Apulian Blues Band in Concerto; lunedì 21 agosto in Piazza ‘Nzegna con lo spettacolo teatrale del Brindisi Performing Art Festival; martedì 22 agosto in Castello il Concerto per Pianoforte a cura dell’Associazione Calliope; mercoledì 23 agosto il Concerto Carovigno in Folk nel Parco delle Colonne a cura de gli Spizzicusi; domenica 27 agosto la Festa di Torre S. Sabina con la messa, la processione a mare e il concerto mandolinistico; lunedì 28 agosto il 3D laser mapping con dj set nell’atrio del Castello.

Si ricorda che sino a fine agosto ci sarà la rassegna “Tutti al Cinema…all’aperto” con proiezioni dedicate ai bambini il mercoledì sera e ai grandi la domenica sera.

Trovate tutti gli eventi su massimolanzilottisindaco.it/estateacarovigno23

Comunicato Massimo Lanzilotti Sindaco di Carovigno.