Il calendario di Serie A2 non conosce sosta e così, a distanza di poche ore dall’ultima partita, si ritorna in campo per un nuovo turno infrasettimanale. L’anticipo dell’ottava giornata di campionato sarà il big match tra Verona e Brindisi, due squadre candidate ad una stagione di vertice a contendersi posizioni importanti in classifica.

Le due contendenti arrivano entrambe da sconfitte dolorose nell’ultimo turno disputato sabato sera. Gli scaligeri, dopo una povera prestazione offensiva da soli 47 punti in casa della Fortitudo Bologna, e i pugliesi a leccarsi le ferite dalla prima sconfitta casalinga patita per mano di una incerottata ma gagliarda Forlì corsara al PalaPentassuglia.

Palla a due in programma martedì 28 ottobre alle ore 20:30 al Pala AGSM AIM di Verona.

Assente in casa Valtur Brindisi Andrea Mabor Dut Biar. In dubbio la presenza di Gabriele Miani e Blake Francis.

Grande ex della partita, Ethan Esposito, nelle ultime due stagioni in forza alla Tezenis. Nell’annata 2023/24, contribuisce a raggiungere la semifinale playoff in doppia cifra di media a 10.8 punti e 6 rimbalzi a partita, nella scorsa stagione la sua media personale da 12 punti e 5.3 rimbalzi di media a match attira le sirene della Serie A, destinazione Varese per la parte finale del massimo campionato italiano.

Trascorsi in Veneto anche per Zach Copeland, attualmente in biancoazzurro, a Verona nella seconda parte dell’ultima stagione che lo ha reso uno dei migliori realizzatori del campionato di Serie A2 a 16.5 punti di media, 3.3 rimbalzi e 2.4 assist in ventidue partite.

Altro ex del match Marco Spanghero, atleta visto a Brindisi nella stagione 2016/17 di Serie A sotto la guida di coach Sacchetti con cui sfiorò l’accesso ai playoff e raggiunse le Final Eight di Coppa Italia disputate a Rimini.

Le parole alla vigilia del match dell’atleta Valtur Brindisi, Ethan Esposito: “Quella di Verona sarà sicuramente una partita importante per tutto il gruppo. Dopo la sconfitta casalinga con Forlì dobbiamo resettare e arrivare con la mentalità giusta ad affrontare una squadra pericolosa come Verona. Conterà molto il nostro approccio e tornare sulla giusta strada. Ho molti ricordi positivi a Verona, sono stati due anni molto importanti a livello personale come uomo e giocatore. Sarà bello rivedere alcune facce familiari e salutare i tifosi”.

La partita sarà trasmessa martedì 28 ottobre alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita mercoledì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi