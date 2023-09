Un’occasione straordinaria per partecipare alle numerose attività gratuite organizzate per celebrare l’importanza dell’Antica Via Regina.

Il programma:

alle ore 8.00 partenza della staffetta ciclistica dalla Scalinata Virgiliana di Brindisi, l’iniziativa si svolgerà come prolungamento simbolico della staffetta Roma-Brindisi-Roma. Coordinamento a cura dall’ASD “WildTeam” di Mesagne.

A Mesagne:

ore 8.30 raduno in piazza IV Novembre, dove alle ore 9.00 sono previsti i saluti istituzionali e dalle ore 9.15 prenderà il via il percorso ciclistico Mesagne – Muro Tenente, iniziativa a a cura di ASD “Atletica Mesagne”, “Cicloamici”, “Amici Bike Mesagne”, ASD “Wild Team Mesagne”;

alle ore 11.00, partenza per l’escursione in bicicletta Muro Tenente – Invaso del Cillarese, con tappa e degustazioni presso tenute “Lu Spada” e “Masseria Cillarese” a cura dell’associazione “Cicloamici” (info: 333 3744725).

Per l’occasione le aperture straordinarie:

ore 9.00/13.00 – 16.00/20.00 Chiesa di Sant’Anna (piazza Orsini del Balzo) e San Leonardo (via Santacesaria);

ore 10.00/13.00 – 17.00/22.00 Borgo dei Presepi (via Santacesaria – Frantoio semi-ipogeo).

“I luoghi della Cultura del Centro Storico”, visite guidate alle ore 11.00 e alle ore 18.00 con partenza dal Castello Normanno Svevo (info: 329 1668064);

“Il Fascino Castellare”, visite guidate la Castello Normanno Svevo – ore 17.00 e ore 19.00 (info: 0831 732285);

Dalle ore 17 resterà aperto il Museo di Arte Sacra “Cavaliere – Argentiero” (piazza Orsini del Balzo);

“La nostra antica Via Appia”, visite guidate presso il Parco archeologico di Muro Tenente alle ore 10.00, alle ore 11.15 e alle ore 16.45 (info: 345 8723113).

Il Comune di Mesagne aderisce al “Festival dell’Appia”, che si concluderà domenica 8 ottobre presso il Parco Archeologico di Egnazia.