Babbo Natale in Moto – Regala un sorriso

Anche quest’anno, la Associazione donatori Cellule Staminali – AdoCeS – Puglia e Brundisum Bucks, con il patrocinio del Comune di Brindisi, hanno organizzato per il 10 dicembre l’evento che vedrà i propri soci e simpatizzanti del mondo delle due ruote in giro per le strade cittadine con partenza alle ore 10:00 dal piazzale antistante il Monumento al Marinaio d’Italia ed arrivo 11:30 sul Lungomare Regina Margherita dove i numerosi Babbo Natale in moto incontreranno i bambini della città per portare un momento di felicità, sorrisi e dolciumi.

La sfilata è aperta a tutti gli appassionati di moto ed è gratuita e terminerà con una lotteria il cui ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di nuove giostre per il parco pubblico di via Modigliani al quartiere Sant’Elia.

I Babbo Natale in moto di Brindisi vi aspettano!