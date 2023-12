Domenica 10 Dicembre, a partire dalle ore 9:00, si svolgerà presso il Centro Sportivo Curtarici a Torre Santa Susanna, il torneo di calcio dei primi calci pulcini esordienti.

12 Squadre provenienti da diverse società sportive della provincia di Brindisi e Taranto scenderanno in campo per sostenere la Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, malattia genetica grave più diffusa in Europa attualmente orfana di cure.

L’evento ‘‘In campo per un respiro’‘, è stato promosso e organizzato dalla società sportiva Amatori gioventù sport di Torre Santa Susanna, e realizzata grazie al prezioso sostegno del centro Sportivo Curtarici che ha messo a disposizione l’intera struttura e organizzato iniziative di intrattenimento quali: Laboratori didattici, Food, mascotte, e visto il periodo Natalizio ci sarà la casa di Babbo Natale .

A rappresentare la Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica sarà la delegazione Brindisi Torre, con lo stand in cui poter chiedere informazioni in merito alla problematica e poter sostenere la ricerca con l’ottimo Panettone Fiasconaro e Dacasto, gadget vari e mercatini di libri e oggetti vintage.

Oronzo De Tommaso e Salinaro Patrizia ringraziano a nome di Fondazione: Vincenzo Diviggiano promotore dell’iniziativa con Amatori gioventù sport,

Ilaria Caliandro organizzatrice e responsabile del centro sportivo Curtarici, i volontari della fondazione e tutto lo staff che supporterà l’evento e la Protezione Civile

IL CUORE DI ANTONIO BIANCO

L’intero ricavato andrà a sostegno del progetto di ricerca : PROGETTO STRATEGICO FFC RICERCA 2023-2025. KAFTRIO NELLA VITA REALE Kaftrio nella vita reale. Efficacia e sicurezza di Kaftrio nella vita reale: studio italiano osservazionale e multicentrico