La musica per unire i popoli e supportare la cura delle persone.

Da domenica 10 aprile i concerti della stagione dell’Associazione A.Gi.Mus. potranno essere seguiti in diretta video dagli ospiti dell’Ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la direzione sanitaria del nosocomio francavillese, è in stretta continuità con il progetto CamberLibro grazie al quale l’Ospedale è stato dotato di 21 tablet con un ampio catalogo di libri da consegnare in uso ai degenti.

“La bellezza – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – è probabilmente una componente essenziale del benessere di una persona. Dopo aver portato la letteratura in ospedale con CamberLibro con il maestro Curto, che ringrazio per il suo instancabile lavoro che conduce con lo staff della Scuola Musicale Comunale, abbiamo pensato di donare la musica. Ringrazio il dott. Montanile per aver sposato questa iniziativa che può aiutare le persone ad ampliare la propria cultura musicale o semplicemente a trascorrere qualche ora in maniera piacevole.”

Il prossimo appuntamento della stagione A.Gi.Mus. è in programma domenica 10 aprile alle 18.30 nel rinnovato auditorium della Scuola Musicale Comunale. Il protagonista della serata sarà il giovane pianista Federico Bucaioni che proporrà un programma con musiche di Scarlatti, Rachmaninov, Brahms e Liszt.

“La musica – sostiene il direttore della Scuola Musicale e direttore artistico della stagione A.Gi.Mus. M° Antonio Curto – aiuta a stare meglio con sé stessi e con il mondo circostante. Per questo è importante diffonderla il più possibile e consentirne l’accesso gratuito in luoghi particolari come le strutture sanitare. Sono felice di questa collaborazione che coglie lo spirito autentico con cui tutti noi ci avviciniamo ad uno strumento musicale.”

La partecipazione al concerto del maestro Bucaioni in presenza è con prenotazione obbligatoria sul sito dell’Associazione A.Gi.Mus di Francavilla Fontana sino all’esaurimento dei posti disponibili.

I prossimi protagonisti della stagione concertistica saranno Lucia Paradiso (24 aprile), Mattia Groppello (7-8 maggio), Alessandro Artese (15 maggio), Noemi Aurora Cofano (22 maggio), Annastella Caragiulo (29 maggio) e Antonio Argentieri (5 giugno).

La stagione concertistica dell’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana è patrocinata dall’Amministrazione Comunale, dal Ministero dell’Istruzione, dal Mibact, dalla Scuola Musicale Comunale e gode del sostegno di Agic Technology e Soavegel.

Per maggiori informazioni 3770260523.

COMUNICATO STAMPA

Comune di Francavilla Fontana