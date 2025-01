Nel ricordo del grande musicista NICOLA POLI, il gruppo “Musicisti Brindisini” da lui fondato nel luglio del 2011, commemorerà il secondo anniversario della sua scomparsa con un concerto al quale parteciperanno 13 gruppi locali.

Nicola è stato un’icona della musica nella nostra città, tra i primi ad avere successo, notorietà ed essere imitato. Aveva due doti fondamentali: il talento naturale, universalmente riconosciuto, ed una passione senza confini. La musica è stata per lui anche uno strumento con il quale creava amicizia e condivisione, sfruttando la sua simpatia e le sue doti di grande umanità, tolleranza e benevolenza, per le quali tutti gli volevano bene. Fanno parte della storia della musica brindisina i famosi “Raduni” da lui organizzati con i musicisti locali.

A soli 10 anni strimpellava con la sua prima chitarra, a 13 anni già la sua prima esibizione con la chitarra elettrica; fin da ragazzino cominciò a formare numerosi gruppi musicali, i famosi “complessi”, come si chiamavano nei primi Anni Sessanta. Il ricordo del figlio Giovanni, (anche lui valente musicista, scomparso purtroppo prematuramente), e la musica sono stati da sempre le sue grandi passioni e, negli ultimi anni, le sue uniche ragioni di vita.

Gli Amministratori del gruppo FaceBook “Musicisti Brindisini” invitano la cittadinanza al MEMORIAL per NICOLA POLI che si terrà a Brindisi, domenica 12 gennaio 2025, alle ore 18, presso “Yeahjasi Santa Spazio Culturale” in via S. Chiara, 2 (ex Convento Santa Chiara), che si ringrazia per la collaborazione.

Ingresso libero.

Parteciperanno i seguenti gruppi musicali: ANNA TOMMASI DUO – AROUND THE BLUES – HAPPY SOUND – HOOPS – LA NOTTE DEI MODA’ – LIGA ROCK – NOBODY SANE – PARIDE CUCINELLI – PAUL & ANNY – REVIVAL – SGURA BROS – STAG HEAD – THE GRISY BAND – THE NEW WOODOO.