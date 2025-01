Il Patto digitale “Il telefono senza fili”, in occasione della 10a edizione della gara podistica “Corri a Ceglie”, organizzata dall’Associazione Atletica Ceglie Messapica con il Patrocinio del Comune di Ceglie Messapica, organizza la 1a Passeggiata delle famiglie “Vacci piano con lo smartphone” con l’intento di sensibilizzare le famiglie a un utilizzo consapevole e informato dei dispositivi digitali in famiglia, soprattutto da parte dei bambini e dei preadolescenti.

L’iscrizione alla Passeggiata delle famiglie è gratuita e può essere effettuata presso la libreria Pensiero Bambino in via Petrarca, 1 a Ceglie M.

Il Patto Digitale di Ceglie Messapica “Il telefono senza fili” fa parte di una rete nazionale di patti nata per iniziativa dell’Università di Milano-Bicocca e di educatori e associazioni che si occupano di benessere digitale. Attualmente, sono presenti 94 patti già avviati e 18 in via di formalizzazione, distribuiti in tutta Italia.

Il patto digitale di Ceglie M. è disponibile sul sito dei Patti digitali (www.pattidigitali.it) dove è possibile visionarlo e sottoscriverlo.

Il Patto digitale “Il telefono senza fili” di Ceglie Messapica è presente su Facebook, Instagram ed è possibile iscriversi a una lista broadcast Wapp per ricevere informazioni.

Per info: pattodigitaleceglie@gmail.com

Le famiglie del Patto digitale di Ceglie Messapica

“Il telefono senza fili”