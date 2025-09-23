September 23, 2025
Set 23, 2025    Posted by    news 0

Domenica 28 settembre, appuntamento alle ore 17.00, presso il castello Alfonsino, con “Teatro tra le mura del Forte a Mare”.

Grazie alla presenza di un attore professionista, il tour del castello Alfonsino – Forte a Mare, si arricchirà delle atmosfere teatrali tipiche della Commedia dell’Arte, unite a quelle contemporanee del Teatro Umano, conducendo gli spettatori attraverso una visita teatralizzata della storia del castello.

L’attività fa parte del calendario di proposte dal titolo “Il Castello racconta. Arte, storia e comunità nella fortezza sul mare”, una ricca serie di iniziative che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre, dedicate ad adulti e bambini, promossa dall’Associazione Le Colonne sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Le iniziative hanno lo scopo di valorizzare il Castello Alfonsino – Forte a Mare come luogo di memoria, incontro e partecipazione.

Per informazioni e prenotazioni: www.pastpuglia.it
Email: segreterialecolonne@gmail.com
Telefono: 3792653244
(attivo per le prenotazioni dal martedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 17 alle 18)

Related Posts

Assunzioni nei Comuni: ASMEL cerca operatori specializzati con diploma, licenza media ed elementare

“Musica per Gaza” a Fasano. Di Marco Greco

Lunedì 29 Consiglio Provinciale: i punti all’ordine del giorno

Latiano si prepara a “Rosso di Fera 2025”: il vino protagonista a Palazzo Imperiali

PD Ceglie: a quando la chiusura del procedimento di intitolazione di una via al maestro e partigiano Gennaro Conte?

Fasano scende in campo con Plastic Free: il 27 e 28 settembre appuntamento per il Sea & Rivers

No Comments

Leave a Comment