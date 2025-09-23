Domenica 28 settembre, appuntamento alle ore 17.00, presso il castello Alfonsino, con “Teatro tra le mura del Forte a Mare”.

Grazie alla presenza di un attore professionista, il tour del castello Alfonsino – Forte a Mare, si arricchirà delle atmosfere teatrali tipiche della Commedia dell’Arte, unite a quelle contemporanee del Teatro Umano, conducendo gli spettatori attraverso una visita teatralizzata della storia del castello.

L’attività fa parte del calendario di proposte dal titolo “Il Castello racconta. Arte, storia e comunità nella fortezza sul mare”, una ricca serie di iniziative che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre, dedicate ad adulti e bambini, promossa dall’Associazione Le Colonne sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Le iniziative hanno lo scopo di valorizzare il Castello Alfonsino – Forte a Mare come luogo di memoria, incontro e partecipazione.

Per informazioni e prenotazioni: www.pastpuglia.it

Email: segreterialecolonne@gmail.com

Telefono: 3792653244

(attivo per le prenotazioni dal martedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 17 alle 18)