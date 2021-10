Domenica 31 ottobre, dalle 9 alle 13, presso il PalaPentassuglia l’ASD “Oltre lo sport” ha organizzato un’esibizione dimostrativa di powerchair football, il calcio in carrozzina. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Brindisi e vede la collaborazione del Comitato Paralimpico Italiano e dell’Associazione nazionale Famiglie Sma Onlus, che si batte per migliorare la qualità di vita delle persone affette da Atrofia Muscolare Spinale con grave disabilità fisica.

Nel corso della giornata le persone con disabilità, che utilizzano quotidianamente una carrozzina elettrica, potranno effettuare una prova pratica del Powerchair Football.

Ci sarà spazio per una partita amichevole dimostrativa dell’OItre Sport Powerchair Football Puglia.

Parteciperà anche Donato Grande che si è esibito al 71º Festival di Sanremo palleggiando con Zlatan Ibrahimovic e che, con il suo vivido esempio, ha incoraggiato coloro che vivono situazioni di disagio e fragilità ad avvicinarsi allo sport e ad abbattere le barriere culturali e sociali sovrastate ancora oggi da inutili pregiudizi.

“L’amministrazione comunale sostiene iniziative come quella dell’ASD Oltre Sport” – spiega l’assessore allo Sport Oreste Pinto – che è impegnata da anni a promuovere un cambiamento culturale nel settore delle disabilità, attraverso esempi di vita di persone che hanno imparato a trasformare l’eccezionalità in normale quotidianità. Siamo felici di poter dare il nostro supporto ad eventi come questo che sono utili per dimostrare come lo sport sia uno straordinario mezzo di inclusione sociale”.

Sarà possibile accedere solo alla persone dotate di Green Pass.

È consigliata la prenotazione all’indirizzo email: oltresport2.0@gmail.com, oppure al numero 340.3871781.