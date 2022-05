Domenica 5 giugno 2022, presso la Villa Cento Pini a partire dalle ore 10.30, finalmente ritorna la “Festa dello Sport e dell’Associazionismo”.

Durante l’intera giornata si terranno attività e dimostrazioni delle associazioni, in particolare sportive e non sportive, e delle palestre della città ed attività ludiche per bambini.

Il programma della Festa dello Sport e dell’Associazionismo è costruito con la volontà di ‘stare tutti insieme’ e vuole anche rispecchiare le realtà esistenti sul territorio che contribuiscono a dare risposte alle esigenze socializzanti, sportive e di attività motoria e culturali dei cittadini. Questa giornata di festa è l’occasione per far conoscere quanto viene offerto da tutte queste realtà, per conoscere meglio le varie attività associative o le diverse discipline sportive e anche per mostrare, in una maniera originale, divertente e partecipata, a tutta la comunità l’ampia offerta di sport e associazionismo che le tante realtà garantiscono sul territorio.

