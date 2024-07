Sarà Domenico Iaia l’allenatore che guiderà la Junior Fasano nel campionato di Serie A Gold 2024/25, con i campioni d’Italia che si raduneranno alle 19.30 di lunedì prossimo, 22 luglio, nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, per iniziare la preparazione atletica, agli ordini di Zeljko Beharevic, in vista dell’avvio degli impegni ufficiali a partire da fine agosto.

Conversanese, classe ’66, Domenico Iaia, dopo la carriera da atleta tra Conversano e Noci, vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo alle spalle importanti esperienze a Putignano, Conversano e soprattutto Noci, dove ha conseguito ottimi risultati (tra i tanti si ricordano due promozioni in A1 maschile ed una in A1 femminile) contribuendo fortemente alla costruzione di un buon numero di giovani atleti.

Già viceallenatore della Junior per alcuni mesi nel 2019, queste le sue prime parole al ritorno in biancazzurro: < >.

La dirigenza della Junior coglie nella circostanza l’occasione per ringraziare sentitamente il tecnico Vito Fovio, che con il suo apporto ha contribuito alla vittoria di due scudetti nelle due stagioni in cui ha allenato il club fasanese, e per augurargli le migliori fortune umane e professionali.

