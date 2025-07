“La Rassegna del Chiostro” è giunta alla sua quarta edizione. Una Rassegna dedicata ai libri e agli scrittori, con esposizioni pittoriche tematiche cioè legate alle sinossi dei libri presentati.

Un percorso itinerante, a causa dei restauri presso la chiesa e il chiostro di San Benedetto che ha visto nascere e svilupparsi per tre anni, diverse liste di autori provenienti da diverse regioni d’Italia.

“In dialogo col presente. Società, tradizioni, storia e fede” è il filo rosso del palinsesto del 2025 che vedrà protagonisti tre luoghi storici del centro città.

Di Chiostro, in… Chiostro” la rassegna avrà inizio domani, 23 luglio alle ore 19.30 presso il Cortile interno del Duomo di Brindisi, con l’autore don Maurizio Mirilli.

Il libro oggetto della chiacchierata con le moderatrici Iolanda Milone, insegnate e Regina Cesta, coordinatrice del Giallo e Nero di Puglia è “La santa messa. Fonte e culmine della vita cristiana”, edito ART.

Descrizione del libro.

Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, don Maurizio Mirilli, allora parroco della Parrocchia del Santissimo Sacramento, a Roma, ha tenuto una serie di catechesi sulla Santa Messa, nelle quali esponeva ai suoi fedeli, in maniera semplice e approfondita, il grande mistero dell’Eucaristia, che è centrale nella vita cristiana. Per questo ne vanno continuamente approfonditi il significato e il senso, per viverlo appieno.

L’autore.

Maurizio Mirilli

Maurizio Mirilli nasce a Mesagne (BR) nel 1970. Viene ordinato sacerdote per la Diocesi di Roma il 2 maggio 2004. Nel 1994 consegue la laurea in scienze statistiche ed attuariali presso l’Università “La Sapienza” di Roma, discutendo una tesi su alcuni modelli matematici per la valutazione dei titoli finanziari derivati. Dopo il baccalaureato in Filosofia e Teologia presso la Pontificia Università Lateranense, si specializza in Teologia Morale presso l’Accademia Alfonsiana. Sin dall’ordinazione svolge il suo ministero pastorale in mezzo ai giovani. Dal 2009 è Direttore del Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Roma. Con le Edizioni San Paolo ha pubblicato: 365 motivi per non avere paura (20132); 365 motivi per amare (2014); Gli scartagonisti. Scartati dagli uomini, protagonisti per Dio (2016); Un briciolo di gioia… (2018).

Come da consuetudine, il dialogo sul libro è supportata dalle esposizioni pittoriche tematiche degli artisti delle associazioni culturali Endas Brindisi e Porta D’Oriente. In questo caso con Mino D’amici e Valentina Argese.

Gli Intermezzi musicali saranno a cura del coro della associazione culturale Ruhart Artistic Worship di Brindisi.

L’evento inaugurale di Rassegna vedrà anche il supporto della libreria Paoline di Brindisi.

Si ringraziano il comune di Brindisi e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi per l’inserimento del palinsesto 2025 nell’ambito del cartellone degli eventi estivi. E la parrocchia della Visitazione di San Giovanni Battista di Brindisi per l’ospitalità.