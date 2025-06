Perché donare il 5×1000

Il 5×1000 è un piccolo contributo dal grande impatto per AIL e per tutte le persone che l’Associazione assiste ogni giorno.

Con 15.000 volontari e 83 sezioni provinciali da 50 anni, AIL promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie dei linfomi e del mieloma e supporta servizi di assistenza per i pazienti e le famiglie in tutta Italia. Grazie al tuo contributo potremo fare sempre di più e sempre meglio per chi lotta contro un tumore del sangue.

Il 5×1000 non è una tassa in più, ma una quota di imposte a cui lo stato rinuncia a favore delle organizzazioni non profit. Il tuo 5×1000 non sostituisce né l’8×1000 né il 2×1000 e, se non destinato, è trattenuto dallo Stato.

Cos’è e come donare il tuo 5×1000

Donare il 5×1000 è semplice e non costa nulla. Un piccolo gesto che insieme a quello di tanti altri può aiutare tantissime persone in modi diversi.

Il 5×1000 è un tipo di finanziamento che non richiede costi aggiuntivi, perché si tratta di una quota dell’IRPEF che hai il diritto di scegliere a chi destinare. Lo Stato dà la possibilità ai contribuenti di scegliere la destinazione di una parte (pari al 5 per mille) della propria IRPEF a sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti. Se decidi di non destinare a nessuno il 5×1000, lo Stato riceverà quella parte di imposta.

Scegli di sostenere AIL. Quando presenti i modelli per la dichiarazione dei redditi (730, Certificazione Unica, Redditi Ex Unico) metti una firma e il codice fiscale di AIL 80102390582 nello spazio “Sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS…” oppure “Finanziamento della Ricerca e dell’Università”. Con un piccolo gesto potrai fare qualcosa di grande: costruire con noi un futuro senza tumori del sangue.

Infine, ricorda che il 5×1000 non sostituisce l’8×1000 e il 2×1000, quindi puoi esprimere tutte e tre le scelte: sono 3 possibilità che lo Stato offre al contribuente per sostenere diversi ambiti.

Come impieghiamo il 5×1000

La trasparenza è la nostra forza.

Ogni anno oltre 250 mila persone decidono di destinare il 5×1000 ad AIL e sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Secondo l’ultima rendicontazione al “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” e al “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, i fondi impiegati a sostegno della ricerca e dei servizi di cura e assistenza ai pazienti e alle loro famiglie, sono stati 6.859.574 €