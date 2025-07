Dopo la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi alcuni giorni fa a Francavilla Fontana sotto la direzione del Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale e il successivo tavolo tecnico tenutosi in Questura, su direttiva del Questore di Brindisi è stato dislocato un dispositivo di sicurezza simile a quello già approntato lo scorso 11 luglio nella città degli Imperiali.

Le attività di Polizia sono state predisposte sempre a Francavilla Fontana ed effettuate per ben due volte nell’ ultima settimana.

Ai controlli hanno partecipato pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, effettuando una incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati nonchè controlli amministrativi presso alcune attività commerciali sia delle zone periferiche e sia delle zone centrali e della movida.

Nel corso delle attività sono state identificate complessivamente 539 persone, di cui oltre cento con pregiudizi penali e di polizia, e controllate 194 veicoli con 9 sanzioni per violazioni di norme del Codice della Strada.

Inoltre sono state sequestrate alcune dosi di hashish detenute per uso personale da due giovani che sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa. I controlli alle attività commerciali necessiteranno di ulteriori approfondimenti da parte della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Brindisi.

Nei pressi di uno dei locali è stato identificato un giovane sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali che, avendo violato alcune delle prescrizioni del Magistrato di Sorveglianza, è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria perchè valuti un eventuale aggravamento della misura alternativa alla detenzione a suo carico.

Le attività di controllo del territorio si sono avvalse anche della presenza di personale specialistico del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, del Reparto Cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi e della Guardia di Finanza, oltre che della Squadra di Intervento Operativo Carabinieri.