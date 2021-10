I Carabinieri della Compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne del luogo per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, nel pomeriggio di ieri, in Piazza Crispi, davanti a numerosi avventori, gli operanti sono intervenuti per sedare una violenta lite in atto tra l’uomo e un altro soggetto. Interrotta la disputa, mentre i due venivano accompagnati in caserma per gli ulteriori accertamenti, il 41enne, nel tentativo di divincolarsi e sottrarsi al controllo, ha strattonato e spintonato i militari, finché è stato definitivamente bloccato e tratto in arresto. Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

