Con sorpresa la Lega Salvini, ma con grande interesse segue in questi giorni le prese di posizione del Consigliere Regionale del PD, Fabiano Amati, con le varie denunce e prese di posizione che lo stesso sta mettendo in atto sulla delicatissima situazione del Dormitorio Comunale di Via Provinciale di San Vito.

Ma come, venivano marchiati come Razzisti e Xenofobi quando come Lega siamo intervenuti documentando la incredibile e agghiacciante situazione del Dormitorio, dove gli ospiti vivono in una situazione di degrado, mancando le minime condizioni igienico, sanitarie, di sicurezza e d’ incolumità personale degli ospiti, situazione che è una vergogna per questa città , tutti ci accusavano di insensibilità , di razzismo e oggi con grande piacere il Consigliere Regionale Amati metta in atto un azione politica mettendosi la maglietta della Lega nel silenzio a difesa del dormitorio dell’Anpi e di qualche Organizzazione Sindacale che non ebbero remore a definire l’iniziativa della Lega, Xenofoba, Razzista.

Scopriamo con piacere che tutti si sono convinti delle nostre denunce e si chiuda quindi il dormitorio, si metta fine a questo scempio lo chiede anche il PD con un esponente di Vertice come Amati, tutti uniti quindi al ripristino della legalità.

Saponaro Ercole

Capo Gruppo Lega Consigliere Comunale Brindisi