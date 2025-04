Mens Sana Mesagne: Martinelli, Delle Grottaglie, Rollo 14, Potì 8, Brunetti 11, Panico, Moro, Colucci 8, Gigli, Ciccarese 9, Liace 8. Allenatore: Cosimo Romano.

AP Monopoli: Dekic, Muolo, Manchisi 5, Lamanna 13, Caloia 12, Lasorte 15, Romano 11, Martino 17, Notarangelo, Ruggiero, Dhima, Salerno. Allenatore: M. Cazzorla.

Parziali: 6-19 19-15 25-18 8-21

arbitri: Pecorella e Solimeo.

Brutta sconfitta casalinga della Mens Sana Mesagne che cede all’A.P. Monopoli e in un colpo solo i due punti in palio e la testa della classifica. Insufficiente la prestazione dei mensanini con una partenza ad handicap, realizzando solo sei punti nel primo quarto di gioco. Ancora problemi di infermeria per coach Romano che in questo finale di campionato paga gli infortuni di Pazzarelli, Gigli e Potì. Il Mesagne parte con Brunetti, Martinelli, Rollo, Ciccarese e Liace, mentre coach Cazzorla schiera Manchisi, Lamanna, Caloia, Romano e Martino. Si presente bene la Mens Sana con un ben augurante 4-0, ma è solo fuoco di paglia, il Monopoli pigia il piede sull’acceleratore e con tre triple consecutive di Lamanna e Martino prende subito il largo. I mensanini sono contratti, non trovano la via del canestro e falliscono anche facili conclusioni. Rollo scrive a referto il terzo canestro nei primi dieci minuti e il primo quarto si chiude con gli ospiti in vantaggio 6-19. Nel secondo periodo migliorano le percentuali di realizzazioni dei padroni di casa, spinti dal pubblico amico, i biancoverdi provano a rientrare nella gara. Un parziale di 9-0 (15-19) rimette in carreggiata i mensanini con Potì artefice del recupero. Ciccarese piazza una tripla che dà coraggio ai compagni, ma il Monopoli non resta a guardare e con tre triple consecutive, saranno 11 al termine dell’incontro, riporta il vantaggio in doppia cifra (20-30). Il Mesagne ha evidenti difficoltà in attacco dove non trova nenache il suo punto di riferimento Brunetti con solo due punti a referto nei primi due tempi di gioco. Ancora una tripla di Romano chiude il secondo quarto con il Monopoli in vantaggio 25-34. Al rientro in campo i padroni di casa appaiono rigenerati, migliorano le percentuali di realizzazione finalmente degne del migliore attacco del campionato. Colucci realizza subito la tripla del 28-34, poi ancora lui porta il Mesagne a -3 (37-40), ma è sempre il play tascabile Romano con un’altra tripla a dare coraggio ai suoi compagni. La Mens Sana Mesagne ormai è rientrata in partita, la penetrazione di Colucci fa il -2 (43-45), ma canestro e tripla di Martino riallungano per gli ospiti (43-52). Il Monopoli si blocca momentaneamente contro la zona del Mesagne, Brunetti prima realizza due tiri liberi, poi dalla lunga distanza fa il -2, mentre Rollo porta in parità le due squadre alla fine del terzo periodo sul 52-52. Intanto il Mesagne dopo Gigli, perde anche capitan Potì per infortunio. Caloia, Lasorte e Manchsi riprendono le distanze con i mensanini sempre pronti a inseguire. Ancora una volta, come nel primo quarto, gli attacchi dei biancoverdi fanno cilecca ritornando a percentuali disastrose, Rollo riporta la Mens Sana a -4 (56-60) e resta l’ultimo contatto con gli avversari con 3’30” da giocare. Negli ultimi minuti, oltre ai punti in palio, i mensanini riescono a perdere anche il quoziente canestri che, in caso di classifica avulsa, gli avrebbe permesso di restare in testa alla classifica. Tiri affrettati e una difesa ballerina permettono al Monopoli con tre triple consecutive di Lasorte, Martino e poi ancora Lasorte, di prendersi meritatamente i due punti in palio e la testa provvisoria della classifica. A una giornata dal termine, la Mens Sana Mesagne ha ancora tutte le carte in regola per disputare la finale che darà l’accesso al campionato di serie C unica. In caso di qualificazione il Mesagne incontrerà una tra le Nuova Virtus Corato e la Basket Giuseppe Angel di Manfredonia. In chiusura di questa sciagurata fase a orologio e in attesa che FIP Puglia chiarisca in via definitiva il regolamento, al momento incomprensibile per addetti ai lavori e i tifosi nonostante la stagione sportiva volga al termine, la Mens Sana Mesagne, dopo la sosta pasquale, renderà visita alla Seagulls Monopoli sabato 26 aprile alle ore 18:30 presso la tendostruttura della città adriatica per l’accesso alla finalissima.

Giada Amatori