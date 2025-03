AIDO MENS SANA MESAGNE – MESSAPICA CEGLIE 67 – 52

Mens Sana Mesagne: Martinelli 7, Dellegrottaglie, Rollo 3, Potì 5, Brunetti 25, Panico 2, Moro, Colucci 10, Gigli 3, Ciccarese 8, Liace 4. Allenatore: Cosimo Romano.

Messapica Basket Ceglie: Gualano 8, Gallo 4, Argentiero, Passaro 2, Cvetanovic 8, Vitucci 12, Salerno 4, Serpentino 5, Crovace 10, Aloisio, Sarli, Bitetti 1. Allenatore: D. Faggiano.

Parziali: 14-12 24-9 9-17 20-14

Arbitri: Bartolomeo e Conte

Capolavoro Mens Sana Mesagne. In un momento difficile, dopo due sconfitte consecutive e soprattutto con il grave infortunio dell’argentino Giorgio Pazzarelli, si parla di un’assenza di 30 giorni,i mensanini tirano fuori orgoglio e carattere buttando il cuore oltre l’ostacolo. In un palazzetto troppo piccolo per tanti i tifosi accorsi numerosi e con una folta rappresentanza di tifosi ospiti , la Mens Sana parte con il piede giusto in questa anomala poule di promozione verso la finale. La Messapica Ceglie giunge a Mesagne al gran completo con il recupero di Serpentino e cerca i preziosi punti per raggiungere la vetta della classifica. Coach Romano, orfano di Pazzarelli, mischia le carte e manda in campo Colucci, Rollo, Gigli, Liace e Brunetti, mentre Coach Faggiano risponde con gli ex biancoverdi Crovace e Gualano con Serpentino, Vitucci e Cvetanovic. Inizio ad alta tensione tra le due squadra in campo per l’importanza della posta in palio e si realizza con il contagocce. Vitucci tenta la fuga per gli ospiti (4-8), tre canestri consecutivi di Brunetti ribaltano il punteggio e il primo quarto termina con la Mens Sana in vantaggio 14-12. Nel secondo quarto si realizza il vero e proprio capolavoro di Potì e compagni. Il giovane Passaro per il Ceglie realizza due punti, poi la difesa del Mesagne inserisce la doppia mandata e la Messapica non trova più il canestro per ben otto minuti. Il parziale per i padroni di casa è 17-2 (31-14). Cvetanovic finalmente schioda il punteggio con canestro realizzato più tiro libero e gli ospiti riprendono a marciare. Alla tripla di Salerno rispondono il solito Brunetti e un vivace Martinelli per chiudere il secondo quarto con i mensanini in vantaggio 38-21. Durante l’intervallo viene consegnata una targa ricordo ad Alessandro Santoro, General manager della Pallacanestro Cantù e in passato anche tesserato con la Mens Sana Mesagne. Al rientro in campo si parte con l’attesa reazione della Messapica Ceglie. Cvetanovic, Vitucci e soprattutto il rientrante Serpentino provano a rientrare in partita. Il Mesagne si disunisce, perde la lucidità necessaria in fase di attacco e concede punti facili nella zona difensiva. Il canestro di Gualano, in sordina rispetto agli incontri precedenti, porta la Messapica Ceglie a rientrare a -7 (45-38) con un parziale aperto di 2-9, poi due tiri liberi di Brunetti chiudono il terzo periodo con i padroni di casa in vantaggio 47-38. Nell’ultimo periodo il Mesagne chiude definitivamente la contesa. Brunetti (6/10 da 2, 3/4 da 3, 4/7 tl) dà lezioni di basket e dimostra di essere capitato per caso in questa categoria, Liace, Ciccarese e Gigli offrono il loro contributo mentre Colucci dirige l’orchestra. Le due tifoserie, corrette, continuano a spingere i propri beniamini, ma un altro parziale di 13-2 (60-40) determina il massimo vantaggio della serata e mette la parola fine al derby tutto brindisino. L’ultimo ad arrendersi è l’ex Crovace che scrive a referto dieci punti consecutivi rendendo il passivo meno amaro. Vince con pieno merito la Mens Sana Mesagne che mantiene la testa della classifica e allunga il vantaggio sul Ceglie, portando a casa anche lo scontro diretto. L’assenza di Pazzarelli ha motivato ulteriormente i ragazzi di coach Romano che hanno buttato in campo tutte le energie necessarie per portare a casa questo risultato e continuare a sognare. Il prossimo incontro, sabato 29 marzo alle ore 18:00 presso il Palafiom, la Mens Sana Mesagne renderà visita alla Santa Rita Taranto.

Giada Amatori