I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 52enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. In particolare, durante la perquisizione dell’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto 18 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e la somma di 75 euro, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato rimesso in libertà.

A Fasano, i Carabinieri della locale Compagnia – Nucleo Operativo e Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 20enne del luogo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Fasano per analogo pregresso reato, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso, complessivamente, di circa 78 grammi di marijuana e di materiale per il suo confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.