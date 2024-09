Dopo ventidue lunghi giorni di apprensione, ieri finalmente è arrivata la notizia tanto attesa: Duce, il rottweiler di quasi quattro anni del consigliere comunale di Brindisi Roberto Quarta, è stato ritrovato sano e salvo. Il cane si era allontanato dalla località Serranova di Carovigno il 20 agosto scorso, gettando il padrone e tutta la sua famiglia in un profondo stato di angoscia.

Duce, un esemplare vigoroso e affettuoso, era scomparso in circostanze misteriose, lasciando i proprietari preoccupati per la sua sorte. Subito dopo la scomparsa, il consigliere comunale aveva lanciato un appello sui social media, esprimendo il timore che il cane potesse essere stato rubato, anche se non escludeva l’ipotesi che fosse fuggito spaventato dal forte temporale che aveva colpito la zona il giorno della scomparsa.

La vicenda è assurta all’attenzione della cronaca, anche nazionale, a causa del nome particolare del cane, “Duce”, che ha suscitato una valanga di reazioni contrastanti sul web. Molti utenti sui social hanno criticato aspramente la scelta di un nome così carico di significato storico e politico, alcuni arrivando addirittura a fare commenti ironici o addirittura offensivi. Si era parlato molto anche del consigliere e della sua precedente appartenenza a Fratelli d’Italia, da cui era uscito lo scorso luglio dopo essere stato sospeso per posizioni critiche nei confronti della linea del partito.

L’attenzione mediatica è rimasta alta per tutti questi giornoi. Quarta ha continuato a cercare disperatamente il suo cane, offrendo anche una ricompensa a chiunque lo avesse ritrovato.

Ieri, il tanto atteso miracolo: Duce è stato ritrovato nella zona circostante Carovigno. E’ stata una signora a contattare la moglie di Quarta che si è subito recata sul posto dopo aver riconosciuto Duce tramite una foto. Il cane era stanco ma in buona salute. Cosi Quarta e la sua famiglia, visibilmente commossi, hanno potuto riabbracciare il loro fedele amico, mettendo finalmente fine a giorni di angoscia.

“Non riesco a descrivere la gioia che provo in questo momento – ha dichiarato Quarta – Duce è parte della nostra famiglia e sapere che è sano e salvo è un sollievo immenso. Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi giorni difficili.”

Nonostante – o forse – propio grazie alle polemiche legate al nome di Duce, la storia si è conclusa con il migliore dei finali: un cane ritrovato e una famiglia di nuovo unita.