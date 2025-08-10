August 10, 2025
Ago 10, 2025

Nella serata di ieri, intorno alle 21.40, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta a San Vito dei Normanni, in via Giovanni Paisiello, per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. Nel sinistro è rimasta ferita una persona.

Questa mattina, alle 6.35 circa, i Vigili del Fuoco sono stati nuovamente impegnati per un altro incidente stradale sulla SP35, nel territorio di Carovigno. A scontrarsi sono stati un’auto e un furgoncino con una famiglia a bordo. Due persone sono state trasportate in ospedale, mentre gli altri occupanti sono stati visitati sul posto dal personale sanitario.

In entrambi gli episodi, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata.

