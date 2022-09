Questa mattina il Questore Annino Gargano ha presentato due nuovi funzionari della Polizia di Stato chiamati a prestare servizio a Brindisi.

Sono del vicequestore aggiunto Walter Tamburrano, originario di Mesagne, che dirigerà la Digos al posto del vicequestore Rosalba Cotardo (da ieri alla guida della Digos di Lecce) e del commissario capo Sandra Manfré, originaria delle Isole Eolie, che rivestirà l’incarico di vice dirigente della Squadra Mobile, attualmente diretta dal vicequestore Rita Sverdigliozzi.

“Si tratta di funzionari di comprovato valore per le loro esperienze acquisite in passato. Questi nuovi colleghi rappresentano per noi un motivo di ulteriore crescita” – ha dichiarato il Questore di Brindisi Annino Gargano.

Per il vicequestore Tamburrano si tratta del ritorno in “un territorio completamente cambiato, in crescita e in completo slancio. Per me sarà un piacere contribuire alla crescita e allo slancio territorio”.

Il Commissario Sandrà Manfré ha spiegato: “Non vedo l’ora di mettermi a disposizione di questa provincia. In queste prime ore ho visto una squadra unita che lavora in sinergia con il territorio”.