La società Valtur Brindisi e tutti i tifosi biancoazzurri si apprestano ad entrare nella settimana più attesa del precampionato, quando la squadra sarà ufficialmente presentata alla città e potrà giocare per la prima volta al PalaPentassuglia davanti ai propri sostenitori.

VENERDÌ 13 SETTEMBRE – PRESENTAZIONE SQUADRA

La suggestiva location del Piazzale Lenio Flacco di Brindisi, sarà luogo di una vera festa di sport e passione biancoazzurra. Nei pressi del lungomare brindisino verrà infatti allestito per l’occasione uno speciale campo regolamentare di pallacanestro dedicato alla città, ai tifosi biancoazzurri e agli appassionati di basket.

Nel corso della mattinata di venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il campo sarà accessibile alla cittadinanza e a tutti coloro che vorranno mettersi alla prova supportati dagli istruttori del settore giovanile. Prevista anche un’esibizione 3×3 degli atleti del settore giovanile Valtur Brindisi.

Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 la prima squadra biancoazzurra sarà presente sul campo per uno shooting fotografico a due passi dal mare.

Nella fascia oraria pomeridiana, dalle 15.00 alle 16.30, il campo sarà nuovamente accessibile a tutti sotto la supervisione degli istruttori del settore giovanile, mentre dalle ore 16:30 alle ore 19:30 il campo sarà occupato dai piccoli atleti minibasket. Il gruppo degli aquilotti e quello degli scoiattoli Valtur Brindisi si esibiranno assieme ad altre società del territorio sia maschili che femminili.

Il programma potrebbe subire variazioni in base alla possibile partecipazione anche di altre società del territorio coinvolte.

A partire dalle ore 20:00 il campo si trasformerà nel palcoscenico per la presentazione Valtur Brindisi.

La serata verrà condotta da Mino Taveri, giornalista Mediaset e storica voce della pallacanestro brindisina.

L’installazione del campo Power Game Plus in polipropilene è offerta da “Ennova Solution”, azienda leader nella distribuzione ed installazione di pavimenti sportivi. La passione del CEO Gabriele Perrone, ed il suo legame con il territorio, ha reso possibile l’installazione del campo certificato ed omologato FIBA nell’incantevole teatro naturale del lungomare di Brindisi. Per l’occasione verranno montanti anche i canestri ufficiali FIBA “Schelde Sports”, utilizzati durante le olimpiadi di Parigi 2024 in occasione del torneo 3×3.

SABATO 14 SETTEMBRE – ‘XIII MEMORIAL PENTASSUGLIA’

A distanza di 36 anni dalla scomparsa di Big Elio, Brindisi e Rieti si ritrovano unite per commemorare la sua grandezza in occasione della tredicesima edizione del Memorial Pentassuglia. Palla a due alle ore 20.30 al PalaPentassuglia tra Valtur Brindisi e Real Sebastiani Rieti.

Ticket, a posto unico non numerato, sono in vendita presso il New Basket Store al prezzo di 10€. I ticket saranno disponibili anche il giorno della partita presso il botteghino del Pala Pentassuglia a partire dalle ore 19.30.

Il Title Sponsor Valtur, in occasione della sua prima storica partita al Pala Pentassuglia, ha deciso di realizzare e regalare una speciale T-shirt del tifoso a tutti coloro che in occasione del Memorial riempiranno il settore D verde (curva). Altre T-Shirt verranno regalate e distribuite durante l’evento sino ad esaurimento scorte.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi