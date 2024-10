Campagna abbonamenti e biglietti

Parte la campagna abbonamenti per la Stagione teatrale 2024-25 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Un ricco carnet di proposte che attraversa epoche, stili e generi, fra tradizione del classico ed esplorazione dei territori artistici più vivaci dalla scena contemporanea. Quest’anno sono previste due opzioni di abbonamento: la prima con otto spettacoli (“Il Fu Mattia Pascal”, “Gaîté Parisienne”, “Grease”, “Magnifica presenza”, “Flashdance. Il Musical”, “L’ispettore generale”, “Amanti” e “Cirilli & Family”), la seconda con i quattro titoli della sezione “Verdi Green” (“Quel che provo dir non so”, “Caravaggio di chiaro e di oscuro”, “Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo”, “La fisica che ci piace”).

Si comincia con il diritto di prelazione che i vecchi abbonati possono esercitare fino al 7 ottobre con conferma del proprio posto, scegliendo tra l’opzione a otto spettacoli e quella completa, comprensiva anche del “Verdi Green”. Giovedì 10 ottobre partono i nuovi tesseramenti con la stessa possibilità di scelta. La singola formula “Verdi Green” sarà disponibile a partire da lunedì 28 ottobre.

L’abbonamento a otto spettacoli ha il costo di 185 euro nel primo settore, 154 euro nel secondo, 127 euro in galleria. Restano confermate le agevolazioni per gli studenti fino a 25 anni, 75 euro in tutti i settori. L’abbonamento “Verdi Green” (quattro spettacoli) ha il costo di 70 euro nel primo settore, 58 euro nel secondo, 48 euro in galleria. A chi sottoscrive l’abbonamento completo (otto spettacoli + “Verdi Green”) è riconosciuto l’omaggio per lo spettacolo “Caravaggio di chiaro e di oscuro” con Luigi D’Elia, pertanto il costo è di 237 euro per il primo settore, 197 euro per il secondo, 163 euro per la galleria: per gli studenti 127 euro nel primo settore, 118 euro nel secondo, 111 euro in galleria.

I biglietti per tutti gli spettacoli saranno disponibili a partire da martedì 8 novembre, sia in biglietteria sia online sulla piattaforma Vivaticket. Di seguito il dettaglio con i prezzi.

Gli spettacoli “Il Fu Mattia Pascal”, “Magnifica presenza”, “L’ispettore generale”, “Amanti” e “Cirilli & Family”: 1° settore 28 euro, 2° settore 22 euro, galleria 18 euro; ingressi ridotti: 1° settore 25 euro, 2° settore 20 euro, galleria 16 euro. Studenti fino a 25 anni, 12 euro in tutti i settori; ragazzi fino a 12 anni e gruppi scolastici di almeno 15 studenti, 10 euro in tutti i settori.

Lo spettacolo di danza “Gaîté Parisienne”: 1° settore 22 euro, 2° settore 18 euro, galleria 15 euro; ingressi ridotti: 1° settore 20 euro, 2° settore 16 euro, galleria 13 euro. Studenti fino a 25 anni, 12 euro in tutti i settori; ragazzi fino a 12 anni e gruppi scolastici di almeno 15 studenti, 10 euro in tutti i settori.

I musical “Grease” e “Flashdance”: 1° settore 35 euro, 2° settore 32 euro, galleria 27 euro; ingressi ridotti: 1° settore 32 euro, 2° settore 27 euro, galleria 23 euro. Studenti fino a 25 anni, 15 euro in tutti i settori; ragazzi fino a 12 anni e gruppi scolastici di almeno 15 studenti, 12 euro in tutti i settori.

Gli spettacoli della sezione “Verdi Green” (“Quel che provo dir non so”, “Caravaggio di chiaro e di oscuro”, “Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo”, “La fisica che ci piace”): 1° settore 22 euro, 2° settore 18 euro, galleria 15 euro; ingressi ridotti: 1° settore 20 euro, 2° settore 16 euro, galleria 13 euro.

I biglietti ridotti sono per gli under 25, adulti over 65, enti ed aziende convenzionate.

Aperture botteghino

Il botteghino del Nuovo Teatro Verdi è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì eccetto i festivi. Orari di apertura dalle ore 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30 (info tel. 0831 562 554 oppure mail botteghino@nuovoteatroverdi.com).

La Stagione artistica

Un percorso improntato alla pluralità dei generi, tra classici del teatro, riscritture, capolavori del Novecento, drammaturgia contemporanea. Si comincia il 6 dicembre con “Il fu Mattia Pascal”, uno dei romanzi più celebri della letteratura italiana che consacrò Luigi Pirandello tra i grandi del Novecento: Geppy Gleijeses, diretto da Marco Tullio Giordana, interpreta un testo che esplora i confini tra vita e morte, realtà e finzione. La danza fa il suo ingresso il 20 dicembre con il balletto “Gaîté Parisienne”, con le coreografie di Fredy Franzutti sulle musiche di Jacques Offenbach, uno spettacolo che rievoca le atmosfere della Belle Époque parigina.

Il nuovo anno si apre il 13 gennaio con “Grease”, il musical che ha segnato intere generazioni, con la regia di Saverio Marconi, mentre il 23 gennaio saranno in scena Serra Yilmaz e Tosca D’Aquino in “Magnifica Presenza”, adattamento teatrale del film di Ferzan Ozpetek. Gli appassionati di musical non vorranno perdere l’iconico “Flashdance”, che arriva l’8 febbraio con Alex Belli e la regia di Enzo Paolo Turchi. Rocco Papaleo torna sul nostro palcoscenico il 13 febbraio con “L’ispettore generale” di Nikolaj Gogol, una commedia satirica che non perde mai la sua attualità. Il 9 marzo Massimiliano Gallo è protagonista della commedia brillante “Amanti”, che esplora le dinamiche relazionali con ironia e intelligenza. Il 15 marzo, Gabriele Cirilli approda per la prima volta al Verdi con “Cirilli & Family”, uno spettacolo ironico che esplora le dinamiche quotidiane delle famiglie italiane, con la partecipazione dei giovani talenti de “La Factory”.

Parte integrante del cartellone è la sezione “Verdi Green”, dedicata al pubblico più giovane – e non solo -, che si compone di quattro spettacoli tra monologhi e lezioni-show. Si comincia l’8 dicembre con Pierpaolo Spollon in “Quel che provo dir non so”, un viaggio ironico alla scoperta delle nostre emozioni. Il 31 gennaio, Luigi D’Elia indaga il mondo artistico, emotivo e sociale di Caravaggio con “Caravaggio di chiaro e di oscuro”. Il 28 marzo, Giovanni Scifoni racconta “San Francesco, la superstar del Medioevo” tra ironia e profondità. La sezione si conclude il 5 aprile con “La fisica che ci piace”, una lezione spettacolare del professor Vincenzo Schettini che rende la fisica divertente e accessibile a tutti.

UFFICIO STAMPA

FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI