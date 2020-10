FASANO – Novità importante e soprattutto smart per il Comune di Fasano.

È attivo dal 1° ottobre e disponibile sul sito istituzionale il servizio “eAgenda”, un’agenda elettronica che consente la prenotazione online allo sportello dell’ufficio anagrafe per il rinnovo o il rilascio della carta d’identità elettronica o per le pratiche relative ai tributi comunali (Imu, Tari, Tosap, Icp, Diritti pubbliche Affissioni, Imposta di soggiorno)

Iniziativa che guarda avanti ma soprattutto che guarda al presente. Con il sistema di prenotazione online eAgenda, basta un semplice click per dire basta a file e attese ma soprattutto per evitare pericolosi e inutili assembramenti.

Con questo sistema di burocrazia smart, prenotandosi al giorno e ora disponibili sul calendario elettronico, serviranno pochi minuti per svolgere la pratica richiesta.

Il servizio è completamente gratuito e la piattaforma è supportata sia su PC che su smartphone.

Sarà necessario presentarsi allo sportello comunale con tutto il materiale richiesto e soprattutto con massima puntualità, al fine di garantire l’efficientamento della macchina organizzativa e del rispetto degli orari.

eAgenda, annullando i tempi di attesa, dà più tempo al nostro tempo, sempre più prezioso e fuggente nei ritmi frenetici della quotidianità.

È possibile effettuare la prenotazione già da questo momento, seguendo il link https://prenotazioni.comune.fasano.br.it oppure visitando il sito www.comune.fasano.br.it – sezione “prenotazioni”.

Ufficio Stampa

Città di Fasano