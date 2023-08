“Se cambia il progetto rispetto a quello approvato, può cambiare l’opinione della Regione, di Emiliano, dei partiti di maggioranza in Consiglio regionale e dei partiti di maggioranza al Comune.

Sul serbatoio GNL di Brindisi, adesso la parola ai tecnici regionali per consentire alla Giunta l’eventuale revisione dell’intesa, se la modifica progettuale non risulterà compatibile con la vocazione ambientalista del serbatoio.

E per questo ho chiesto l’audizione in Commissione degli assessori regionali interessati, Autorità portuale e Comune di Brindisi.”

Lo dichiara il Consigliere e commissario regionale Fabiano Amati.