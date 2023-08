Quante polemiche, annunci e demagogia sul progetto del deposito di Gnl della EDISON , noi siamo perfettamente d’accordo con il consigliere regionale di Azione Fabiano Amati, se il progetto è variato possono e devono variare le autorizzazioni, se presenti, della Regione, dell’Autorità Portuale.

Altrimenti tutto deve rimanere come era il progetto originario.

Qualcuno mischiando le carte in tavola, vuole giocare con i brindisini chiamandoli a raccolta su un insediamento che non aveva criticità ambientali, nel vecchio progetto, ma bensì mancanza di chiarezza sulle ricadute occupazionali e sull’indotto derivante nella messa in esercizio dell’impianto.

In politica bisogna essere coerenti, noi come Casa dei moderati nella passata legislatura rappresentata da Idea per Brindisi, abbiamo presentato un Odg, congiuntamente alla Lega Salvini, nel quale chiedevamo certezze sulle ricadute occupazionali, sull’indotto e chiedevamo all’azienda di investire sul territorio proprie risorse, per la realizzazione della catena del freddo o similare, atteso che l’investimento aziendale di quasi 100 milioni di euro era ammortizzato in tre anni a fronte di una concessione di utilizzo del sito , ventennale.

Quell’ordine del giorno integrato da altre posizioni da parte di Forza Italia e del Pd e fu votato all’unanimità’ del consiglio comunale e rappresenta la volonta’ di tutti i gruppi politici presenti in quel consiglio Comunale.

Noi riteniamo che la posizione di chiarezza del Sindaco Marchionna rappresenti la posizione della coalizione intera , la politica non deve occuparsi di appalti , di sponsorizzazioni di questo o quell’ imprenditore , ma deve avere la contezza di quello che sara’ la ricaduta occupazionale e la ricchezza per tutte le imprese e per la citta’, per un investimento così importante, nel rispetto massimo dell’impatto ambientale.

La Edison deve chiarire, con i suoi massimi rappresentanti, al Sindaco di Brindisi il suo piano industriale , il suo progetto originale e deve capire chiaramente che il Capo dell’Amministrazione e’ l’unico che rappresenti la città ed i cittadini, tutti gli altri attori sono rappresentanti di stokolder ed hanno interessi particolari e non generali.

Noi riteniamo che la ricreazione e’ finita il futuro di questa città lo deve determinare la Politica e chi ha vinto le ultime elezioni, in quanto rappresenta la maggioranza dei brindisini, con una presenza di una opposizione responsabile ed attenta alle problematiche del territorio, gli altri sono attori non principali che devono imparare a stare al loro posto e a rispettare le istituzioni’, pur nella libertà di espressione tipica di una democrazia evoluta.

Claudio Niccoli IDEA per Brindisi

Valentino Mele Proiezione Futuro

Maurizio COLELLA Capogruppo CASA dei MODERATI