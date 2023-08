“Vicenda Edison: lo sviluppo economico di un territorio e, in definitiva, il futuro stesso di una comunità devono passare attraverso meccanismi di condivisione. Ciò, a maggior ragione, a Brindisi, città con una articolata storia industriale.

Non è immaginabile pensare di assumere decisioni che riconfigurano un comparto cruciale come quello dell’energia, imboccando strade laterali e senza un legittimo e necessario confronto con le istituzioni e le parti sociali”.

Toni Matarrelli – Presidente della Provincia di Brindisi