A pochi giorni dall’apertura delle vendite, EGO Airways, la nuova compagnia aerea creata da una cordata di imprenditori italiani, ha lanciato due nuove tratte dall’aeroporto di Brindisi, new entry nel network, per Forlì e Firenze. Il calendario abbraccerà il periodo compreso tra il 4 giugno e il 26 settembre, con tre voli alla settimana per entrambi i collegamenti, in programma il martedì, il giovedì e la domenica.

L’attivazione dei nuovi operativi è particolarmente significativa anche perché segna il raddoppio degli scali in una regione come la Puglia e un ulteriore rafforzamento della partnership con Aeroporti di Puglia. E come per le tratte già lanciate, al fine di garantire ai clienti il massimo della flessibilità, fino al 31 maggio, sarà possibile modificare gratuitamente la prenotazione.

“L’annuncio del nuovo operativo stagionale su Brindisi da parte di Ego Airways, che segue quello di pochi giorni fa su Bari è un ottimo segnale per l’aeroporto salentino. I collegamenti per Firenze e Forlì sono coerenti con i piani di espansione della rete domestica in questo periodo di emergenza pandemica. Le nuove destinazioni, infatti, permettono di assicurare gli spostamenti in ambito nazionale da e verso aree anche a forte attrazione turistica. La determinazione con cui Ego Airways ha raccolto la sfida della fiducia e dell’ottimismo in un momento così delicato è certamente di buon auspicio per la ripresa del trasporto aereo in Puglia”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti.

“Diamo seguito a un’altra azione prevista dal nostro piano di crescita, forti anche dell’ottimo riscontro da parte dei tour operator e delle ADV, nonché della clientela diretta. Molta soddisfazione per il rafforzamento della collaborazione con Aeroporti di Puglia e con gli scali di Forlì e Firenze: ci stiamo, infatti, impegnando coralmente per lo sviluppo di una strategia comune votata alla valorizzazione dei rispettivi territori e che possa essere funzionale anche a nuove forme di interazione con gli operatori e la distribuzione”, commenta Marilena Bisio, responsabile commerciale di Ego Airways.