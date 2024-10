L’AEK Athens ha la meglio anche nel secondo match del 2° Round della EHF European Cup, superando con il risultato di 39-26 la Junior Fasano, dunque eliminata nella competizione continentale.

In una deserta OAKA Sport Hall “Kassimatis” di Maroussi le due squadre restano a contatto solo in avvio (3-2 al 3’), poiché la formazione greca prende progressivamente il largo: +3 al 10’ (9-6), +7 al 15’ (14-7), +10 al 23’ (19-9), rientrando negli spogliatoi all’intervallo in vantaggio sul 23-12.

In seguito, nonostante l’ampia differenza di valori in campo, i campioni d’Italia riescono comunque a rendersi protagonisti di un buon secondo tempo, non permettendo alla compagine giallonera di allungare ulteriormente il distacco al termine della contesa. Infatti dopo il +19 del 51’ (37-18), con un break di 5-0 i biancazzurri riducono il gap sino al 37-22, per poi accorciare ancora fino al 39-26 della sirena.

Conclusa l’avventura europea, la Junior rientrerà domani in Italia per poi dedicarsi da subito al match infrasettimanale del 30 ottobre, quando alle ore 20 Zeljko Beharevic e compagni saranno impegnati sul parquet del Conversano, attuale capolista della Serie A Gold.

Tabellino

AEK Athens-Junior Fasano 39-26 (23-12 p.t.)

AEK Athens: Arampatzis 7, Matic 4, Duarte Brito 4, Vlastos 2, Schmidt 1, Keita 2, Genty, Tepper, Lulic 2, Ben Cheickh, Koukoulas 7, Davyes 2, Garain 1, Toure 3, Genes Szukielowicz 2, Sina 2. All.: Frederic Bougeant.

Junior Fasano: Guarini, Boggia 1, Rivan Rodriguez 5, Pugliese 4, Leban, Nardelli, Cantore 4, Marinho Da Cunha, Beharevic, Capello Cardozo 5, Velletri 1, Mizzoni 1, Legrottaglie 1, Beorlegui 2, Montalto 2. All.: Domenico Iaia

Arbitri: Kaludjerovic-Vujacic (Montenegro)

Risultati 8^ giornata Serie A Gold: Teamnetwork Albatro Siracusa-Pressano 33-27, Macagi Cingoli-Sparer Eppan 30-30, Secchia Rubiera-Alperia Black Devils Merano 18-27, Bozen-Conversano 22-33, Publiesse Chiaravalle-Brixen 24-31, Cassano Magnago-Camerano 34-18, Junior Fasano-Raimond Sassari (12/11 ore 19).

Classifica: Conversano 16, Cassano Magnago 15, Raimond Sassari* e Teamnetwork Albatro Siracusa 12, Bozen 11, Alperia Black Devils Merano 10, Pressano 8, Junior Fasano* e Brixen 7, Sparer Eppan 5, Macagi Cingoli 3, Camerano e Publiesse Chiaravalle 2, Secchia Rubiera 0.

*Una partita in meno.

Prossimo turno (30/10): Teamnetwork Albatro Siracusa-Secchia Rubiera, Brixen-Alperia Black Devils Merano, Sparer Eppan-Bozen, Conversano-Junior Fasano (ore 20), Pressano-Macagi Cingoli, Raimond Sassari-Cassano Magnago (31/10), Camerano-Publiesse Chiaravalle (20/11).

Fasano, 26 ottobre 2024.

UFFICIO STAMPA

Antonio Latartara