EKOCLUB INTERNATIONAL sez.di BRINDISI, Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ed Iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di volontariato, conclude il “Corso Di Formazione Sugli Aspetti Naturalistici Dell’invaso Del Cillarese” con l’effettuazione di una visita guidata del Parco per domenica 30 maggio 2021.

Il Corso è stato realizzato in collaborazione con CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento- Bando per la formazione e la promozione del Volontariato 2020.

Ogni forma, strumento di tutela e salvaguardia ambientale, e di conoscenza di un patrimonio che ci circonda e riguarda molto da vicino, non può prescindere dalla sinergia e condivisione, la formazione, una giusta e diretta comunicazione , nel “virtuoso parallelismo“ centralità dell’ uomo – ambiente .

Patrimoni, da sempre, dell’ azione di Ekoclub International che, tra l’ altro, da diversi anni, ha un rapporto di stretta collaborazione con il Consorzio Asi Brindisi , prestando , con le proprie Guardie Volontarie, servizio di vigilanza per la prevenzione e l’ avvistamento degli incendi boschivi, la salvaguardia degli habitat naturali, del patrimonio boschivo e floristico .

Questo nostro coinvolgimento, oltre naturalmente a consolidare il ruolo fondamentale per la comunità e il territorio del volontariato, è sicuramente contestualizzato agli obiettivi già messi in campo dall’ Amministrazione Comunale di Brindisi e le istituzioni per valorizzare ulteriormente , insieme alle altre associazioni , le aree e patrimoni verdi della città e il territorio .

Progettualità, iniziative, che devono essere messe in campo anche attraverso la formazione ulteriore delle professionalità, risorse umane e competenze che rappresentano un significativo e importante supporto .

Per questo, nel febbraio scorso, la nostra Associazione , in stretta sinergia con il C.S.V. Brindisi Lecce e con il Consorzio Asi, ha organizzato un Corso di Formazione ed approfondimento sulle tematiche ambientali relative al Parco – Invaso del Cillarese, con l’obiettivo di:

fornire le competenze tecnico-pratiche per intervenire attivamente nel processo di tutela delle aree verdi.

fornire agli operatori le metodologie teorico pratiche volte alle attività di ricognizione, avvistamento, allarme e lotta attiva contro gli incendi boschivi

sviluppare competenze di tipo relazionale e comunicativo al fine di essere in grado di presentare al pubblico un’offerta culturale riguardante gli aspetti ambientali del nostro territorio



Il corso ha coinvolto anche i volontari delle associazioni Proloco Brindisi, FARE VERDE e altre associazioni ambientaliste, ed ha visto, in termini di condivisione e di proposte, validi contributi ed interventi da parte dell’ Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi e di dirigenti ASI.

Dopo le lezioni teoriche che, purtroppo per l’ emergenza pandemia, si sono svolte a distanza su piattaforma on line, ora il progetto avrà compimento con una visita guidata, condotta dalla dott.ssa Paola Pino D’ Astore, con osservazioni sulla morfologia dell’abitat e sulle specie faunistiche presenti nell’invaso del Cillarese in particolare saranno approfonditi i temi :

Ecosistema acquatico

Vegetazione sommersa e isolotti emergenti.

EKOCLUB INTERNATIONAL BRINDISI