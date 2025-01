“Un’ulteriore occasione per mettere a disposizione delle Istituzioni professionalità e competenze”.

Le problematiche ambientali e sulla sicurezza richiedono sempre più un’importante e significativa sinergia tra mondo del volontariato e istituzioni.

Per questo, Ekoclub International sez. di Brindisi ha approvato e organizzato un Corso di Formazione per Ispettori Ambientali nel Comune di Brindisi, ai sensi della Legge Regionale 14 dicembre 2011, n.37”Ordinamento della polizia locale” Articolo 13: Personale ausiliario e volontario Comma 3.

La domanda di partecipazione al Corso( che si svolgerà dal 13 al 17 gennaio 2025 tutti i pomeriggi dalle ore 15.30 alle 18.30) scade il prossimo 5 gennaio e dovrà essere inviata alla Sezione dell’Ekoclub di Brindisi all’indirizzo mail ekoclub.brindisi@outlook.com(facsimile presente sulla pagina face book Ekoclub International Brindisi) . Saranno ammessi 20 candidati, utilmente collocati in un’apposita graduatoria redatta secondo i criteri contenuti nell’apposito bando.

Il programma del Corso è strutturato in lezioni che avranno l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze per realizzare azioni di informazione, prevenzione e repressione di tutte le azioni a danno dell’ambiente, segnatamente riguardanti l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti nonché l’illecita gestione degli stessi.

Al Corso possono essere ammessi i cittadini residenti nella provincia di Brindisi, in possesso del decreto prefettizio per Guardia Volontaria in corso di validità o di certificazione rilasciata da Enti Pubblici per aver frequentato Corsi di formazione per volontari, o dichiarazione di essere personale in pensione proveniente da organismi di polizia locale o polizia di stato, oppure dichiarazione di aver svolto servizi di volontariato, tutti in possesso del Diploma di scuola media, ed aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età.

L’importanza del progetto, in una fase sicuramente molto delicata per la città di Brindisi proprio legata alla gestione rifiuti, è sottolineata dal Presidente della nostra Associazione Massimo Roma : “ Il nostro obiettivo, oltre che attivare competenze e professionalità utili al Comune di Brindisi ( che tra l’altro ha già previsto la figura degli Ispettori Ambientali nel recente nuovo Regolamento di Igiene Urbana),è quello di consolidare attività di sensibilizzazione al rispetto dei valori ambientali, della salute e della sicurezza, informazioni e conoscenze, la cultura della legalità,del decoro urbano. E questo è un progetto sulla strada del consolidamento delle sinergie e collaborazioni che già abbiamo messo in atto con le Istituzioni e le altre realtà, nell’interesse della comunità, per uno sviluppo maggiore della città e del territorio che non può prescindere dal ruolo e contributo delle associazioni di volontariato”.

Per ulteriori informazioni, anche sulla sede del Corso, si può contattare il seguente recapito telefonico : 3939850066.

EKOCLUB INTERNATIONAL BRINDISI